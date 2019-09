Gerco Schröder helpt Prague Lions aan winst in Rome, Bart Bles’ Hamburg Giants derde

In de tweede ronde van de Global Champions League in Rome vandaag pakten de Prague Lions de winst in de 16e etappe. Met enkel St. Tropez en New York nog te gaan, hebben de London Knights slechts één punt voorsprong op de St. Tropez Pirates. De Shanghai Swans bezetten de derde plaats. In de individuele strijd vanmiddag was "Speedy Gonzales" Julien Epaillard wederom de snelste man.

De Prague Lions teamleden Gerco Schröder en Marco Kutscher stonden gisteren na de eerste ronde op de vierde plaats. Met Glock’s Cognac Champblanc (v.Clearway) moest Schröder gisteren een tijdfout noteren en Kutscher stuurde Boeckmanns Lord Pezi Jr. (v.Lord Pezi) foutloos rond. Vandaag zadelde onze landgenoot Davino Q (v.Vingino) en hield de nul op het scorebord. Kutscher moest vier strafpunten incasseren maar met een totaal vijf strafpunten na een pittige tweede manche, won het duo de etappe.

Top drie

Eduardo Alvarez Aznar (Rokfeller de Pleville Bois Margot) en Mark McAuley (Valentino Tuiliere) schoven na de tweede manche van de derde naar de tweede plaats. Beide ruiters kregen een fout in de tweede manche en daarmee belandde Madrid in Motion op de tweede plaats. Ook de Hamburg Giants ruiters Bart Bles (Kriskras DV en Israel v/d Dennehoeve) en Simon Delestre (Hermes Ryan en Filou Carlo Zimequest) konden hen kunstje van gisteren niet herhalen. Beiden lieten één balk in het zand vallen en eindigden als derde in de teamstrijd.

Epaillard heer en meester

Als zesde starter zette Emanuele Gaudiano met zijn typische uitgestrekte voorbenen springende Chacco-Blue-zoon Chalou een zeer snelle ronde neer van 67,56. Het leek een tijd die onverslaanbaar was. Toch lukte het één man om onder de tijd van de Italiaan te duiken. Julien Epaillard had Queeletta (v.Quality) gezadeld voor de pittige 1.55m/1.60m proef, waarin slechts 12 van de 49 starters foutloos bleven. Epaillard reed voor wat hij waard was en dook met 65,03 meer dan twee seconden onder de tijd van Gaudiano. Daarmee was Epaillard voor de achtste keer heer en meester in een rubriek van de Global Champions Tour dit jaar en heeft de ruiter zijn 31e overwinning in 2019 geboekt. Bertram Allen en GK Casper (v.Canto) maakten het podium compleet op de derde plaats met een tijd van 69,04. Leopold van Asten was de beste Nederlander met VDL Groep Miss Untouchable (v.Chacco-Blue). Van Asten kwam binnen in 71,93 en werd achtste.

Bekijk hier de uitslagen.

Bron: Horses.nl