Gerco Schröder pakt Grote Prijs Lastrup

Gerco Schröder was de afgetekende winnaar van de Grote Prijs in het Duitse Lastrup. Met Glock's Zaranza (v. Karandasj) bleef de Nederlander 1,3 seconden voor op de nummer twee. Dat was de Deen Soren Pedersen met Carlo M (v. Catoki).

De derde plaats ging naar Denise Svensson uit Zweden. Zij was met Clarina (v. Cellestial) nog een stuk sneller dan Schröder, maar had een balk in de barrage.

Ook Rowen van de Mheen mocht naar de barrage met Q Verdi (v. Verdi), waar hij de vijfde plek opeiste. Patrick Lemmen werd zesde met Ideaal (v. Andiamo).

Uitslag

Bron: Horses.nl