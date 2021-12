Gerco Schroder pakt hoofdrubriek van de dag in Vragender

Het nationaal 1,40m. op het tot een nationaal concours gedegradeerde (in verband met de corona maatregelen) Jumping De Achterhoek in Vragender was een prooi voor Gerco Schroder met de 11-jarige CLICK N' CHIC (v.Click And Cash).

In de barrage over zes hindernissen en zeven sprongen was het duo met 35,84 seconden de snelste foutloze van de 20 combinaties die terug mochten komen.

Steven Veldhuis deed met Iregina (v.Onbekend) een goede poging maar de 36.29 die op de klok stond was niet genoeg om Schroder te kloppen.

Linda Portychova mocht zich met Lara (v.Lordanos) als derde opstellen. Zij reed een tijd van 36.96.