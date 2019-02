Gerco Schröder snelt in Hong Kong naar tweede plaats

Zojuist reed Gerco Schröder met Glock's Debalia (v. Numero Uno) als laatste de ring binnen in de openingsrubriek van de Longines Hong Kong Masters. In de 1,45m-rubriek direct op tijd wist hij bijna Emanuele Gaudiano van de eerste plaats te verdringen, maar kwam op de meet toch te kort. Gaudiano won op Quinn van de Heffinck (v. For Pleasure). Achter Schröder werd Laura Renwick derde met de altijd snelle Bintang II (v. Tangelo van de Zuuthoeve).

21 combinaties begonnen aan de 1,45m-proef. Al vroeg had Laura Renwick met Bintang II een scherpe tijd op de klokken gezet. De Britse is altijd moeilijk te kloppen als het op tijd gaat, maar toch dook Emanuele Gaudiano vervolgens onder de tijd van Renwick. Ook de Italiaan staat bekend om zijn snelle rondes. In de For Pleasure-zoon Quinn van de Heffinck heeft hij ook een vlug paard. Hij kwam bijna drie seconden sneller over de finish dan Renwick.

Gerco Schröder kon als laatste ruiter zien waar nog wat te halen viel in het parcours. De elfjarige Numero Uno-dochter Glock’s Debalia was snel van de grond en bleef in de korte wendingen goed door galopperen. Toch kon Schröder de tijd van Gaudiano niet verbeteren, hij bleef er een kleine twee seconden achter.

Klik hier voor de uitslag.

