Gerco Schröder tweede in GP Samorin

In het Slowaakse stadje Šamorín is de Grote Prijs over 1,45 m zondagmiddag veroverd door de Zweedse Karin Martinsen met PB Portofino (v. Lord Pezi). De amazone was bijna twee seconden sneller in de barrage dan Gerco Schröder met Glock's Galanda (v. Lexicon).

Derde was de Tsjechische ruiter Oliver Pisarik met Peter Pan (v. Perigueux). Er reden twaalf combinaties mee in de barrage, Schröder was de enige Nederlander. Hij was met Galanda twee weken geleden ook al vierde in de 2* GP van Lier.

Uitslag

Bron: Horses.nl