Gerco Schröder vierde in Lier

In de GP van Lier over 1,45 was de winst zondagmiddag voor Lorenzo de Luca en Dirka de Blondel (v. Very Berlin de Castel)). De Italiaan bleef iedereen voor en was als enige binnen 40 seconden foutloos binnen. Gerco Schröder werd vierde na een foutloze barrage in 42,73 met Glock's Galanda (v. Lexicon).