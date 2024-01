Gerrit Niebergs Blues D’Aveline verder onder Max Kühner

De Duitse springruiter Gerrit Nieberg verloor onlangs zijn topper Ben (v. Sylvain) door de verkoop naar Amerika. Nu is hij ook zijn 'tweede' paard Blues d'Aveline CH (v. Baloussini) kwijt. Eigenaar Josef Kunz uit Zwitserland besloot de twaalfjarige schimmel onder te brengen bij de Oostenrijker Max Kühner. Ruim drie jaar vormde Nieberg en het paard een combinatie.

Met de in Zwitserland gefokte Blues D’Aveline won Gerrit Nieberg een jaar geleden de Wereldbekeretappe in Leipzig. Daarvoor was de combinatie ook al tweede geworden in de wereldbekerwedstrijd in Helsinki. In het voorjaar reisde Nieberg met het paard naar de wereldbekerfinale in Omaha en het paar werd 26ste. Met de zoon van Baloussini behaalde de Duitser meerdere top tien klasseringen in 5*-wedstrijden.

Blues D’Aveline is voor 15 januari op naam gezet van Max Kühner, zodat het nieuwe paar eventueel kan deelnemen aan de Olympische Spelen in Parijs.

Bron Reiter Revue/Horses.nl

