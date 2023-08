Gert Jan Bruggink tweede in GP Bonheiden

In de 2* Grote Prijs van Bonheiden is Gert Jan Bruggink met Vigalio Sho Z (v. Vigo d'Arsouilles) tweede geworden. Er stond in de twaalfkoppige barrage geen maat op de Belg Anthony Wellens, die eerste werd op Danger Civil vh Lindenhof Z (v. Diamant de Semilly), met bijna twee seconden voorsprong.