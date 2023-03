Gert Jan Bruggink tweede in GP Toscane

In het Middeleeuwse stadje Arezzo sprong Gert Jan Bruggink zondag met zijn paard Vigalio Sho Z (v. Vigo d'Arsouilles) naar de tweede plaats in de 3* Grote Prijs. De winst was voor Jörne Sprehe met KWPN-merrie Hot Easy (v. Andiamo Z). De Duitser verbeterde Brugginks tijd in de barrage met ruim een halve seconde.

Jenny Rankin uit Ierland werd derde met KWPN-ruin Imar (v. Carrera VDL). Zij was ruim vier seconden langzamer dan Bruggink. Er waren in totaal negen combinaties in de barrage. Een aantal bekende namen was al in het basisparcours gestrand. Daaronder – tot teleurstelling van het thuispubliek – ook de Italianen Emanuele Gaudiano, Alberto Zorzi en Giampiero Garofalo.

Bron: Horses.nl