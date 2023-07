Gert-Jan Bruggink voert Nederlands podium aan in 1,40m Lier

In Lier werd vanochtend een 1,40m proef gesprongen waarin Gert-Jan Bruggink het gehele Nederlandse podium aanvoerde. Hij stuurde de negenjarige Viggo (v. Vigo D'Arsouilles) naar de overwinning. Kim Emmen volgde op een tweede plaats en Mandy Grootegoed maakte de top drie compleet.

Gert-Jan Bruggink had 27.31 seconden nodig om Viggo in deze 1,40m twee-fasen-proef naar de overwinning te sturen. Kim Emmen eindigde met Godfather-Go nipt op een tweede plaats. Zij stuurde de Namelus R-zoon in 27.47 seconden naar de finish. Mandy Grootegoed maakte met Farbenfroh (v. Uriko) het podium compleet door een tijd van 27.58 seconden te klokken.

Meer Nederlands succes was er voor Wout-Jan van der Schans en Kelly Jochems. Ook zij wisten zich in de top tien te rijden. Van der Schans deed dit door A.S. Eden (v. For Fashion) in 28.84 seconden naar de achtste plaats te rijden. Kelly Jochems maakte de top tien compleet en stuurde Eowan A (v. Numero Uno) in 29.19 seconden naar huis.

Uitslag

Bron: Horses.nl