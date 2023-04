Giampiero Garofalo wint Italiaans kampioenschap

Giampiero Garofalo heeft dit weekend goud gewonnen op het Italiaans kampioenschap springen. De in Nederland wonende ruiter debuteerde dit kampioenschap met de door Jan Dams gefokte Max Van Lentz Schrans op het hoogste niveau. Dat hij er gemakkelijk overheen kan bewees de hengst dit kampioenschap wel: hij sprong als enige alle dagen foutloos.

Giampiero Garofalo begon gelijk sterk aan het kampioenschap door Max Van Lentz Schrans in de eerste omloop, een Tabel C 1,50m proef, naar de vijfde plaats te sturen. De tweede dag bestond uit twee zware parcoursen over een hoogte van 1,60m en opnieuw lieten Garofalo en Max alle balken in de lepels liggen. De combinatie was met drie foutloze rondes de enige combinatie zonder fouten en kregen zo het goud omgehangen. Het zilver ging naar Michol Del Signore met Irish Coffee (v. Diamant de Semilly). Brons was er voor Francesco Turturiello met Made In’t Ruytershof (v. Norton D’Eole).

Startplek CSIO Rome

Voor Max Van Lentz Schrans was het zijn eerste 1,60m wedstrijd en dankzij de gouden medaille mag de hengst met zijn ruiter Giampiero Garofalo deelnemen aan het prestigieuze CSIO Rome. Giampiero was duidelijk erg blij met zijn overwinning. ”Deze medaille is echt ongelofelijk. Het was mijn eerste kampioenschap en ik ben heel blij dat ik het zo heb kunnen afsluiten. Max is echt een fenomenaal paard. Er wacht ons een zwaar seizoen, ook nu we dankzij deze overwinning mogen starten op CSIO Rome, maar ik kijk er erg naar uit,” aldus Giampiero.

Uitslag

Bron: fise/ Horses.nl