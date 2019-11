Gilles Bertran de Balanda bondscoach Portugese springruiters

Gilles Bertran de Balanda is aangesteld als nieuwe bondscoach van de Portugese springruiters. De Fransman die in mei 70 jaar wordt, volgt João Moura op. Het doel van De Balanda is om de Portugezen naar de Olympische Spelen van Parijs in 2024 te brengen. Gilles Bertran de Balanda werd vooral bekend door de successen met de legendarische hengst Galoubet A (v. Almé).

Zelf bereikte Gilles Bertran de Balanda de Olympische Spelen nooit, hoewel meerdere keren als reserve op de lijst stond. Maar de ruiter heeft veel voor zijn land betekend met onder meer het winnen van twee gouden teammedailles op de wereldkampioenschappen in Dublin en Jerez. In Dublin deed hij dat met de legendarische Galoubet A die bekend stond om zijn bokkensprongen tussen de hindernissen. In Jerez was De Balanda lid van het Franse team met Crocus Graverie (v. Rosire).

Ondanks zijn bijna 70 jaar is De Balanda nog steeds actief te paard in de springpiste. Dit jaar reed hij nog mee in de 2* van St Tropez. Met zijn Academie is De Balanda al jaren betrokken bij de opleiding van springruiters in Frankrijk en heeft hij een aantal topruiters onder zijn hoede. Een van zijn protegés is Luciana Diniz waardoor de stap om bonscoach van de Portugezen te worden, is vereenvoudigd.

Gilles Bertran de Balanda heeft een contract van vier jaar getekend en volgt João Moura op. Het doel van De Balanda is naast goede resultaten in de Nations Cup series, het bereiken van de Olympische Spelen in Parijs in 2024. Het Portugese springteam was in Rome 1960 voor het laatst op de Spelen.

