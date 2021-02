Gilles Thomas kaapt zege weg voor de neus van Bart Bles

In de voorlaatste rit van de barrage besliste zojuist Gilles Thomas de 1,40m-rubriek in Lier. De Belg klopte met Feromas van Beek (v. Fantomas de Muze) met een dikke seconde Bart Bles die met Expert (v. Tangelo vd Zuuthoeve) op de overwinning leek af te stevenen. Kars Bonhof werd op de KWPN-hengst Hernandez TN (v. Kannan) met een foutloze ronde zesde.

Kars Bonhof had de pech om als eerste in de twaalf combinaties tellende van start te gaan. Hij stuurde de populaire KWPN-hengst Hernandez TN van Team Nijhof mooi foutloos rond in 43,42 seconden. Het bleek uiteindelijk goed voor de zesde plaats.

Bles snel met Expert

Bart Bles was de ruiter die met de twaalfjarige Expert het vuur in de barrage aanwakkerde. Bles reed een scherpe barrage met de zoon van Tangelo vd Zuuthoeve en klokte 37,17 seconden. Hij liet voor de andere ruiters weinig ruimte over om de tijd te verbeteren.

Thomas duikt onder door

Toch lukte het in de voorlaatste rit Gilles Thomas om ruim een seconde sneller te zijn. Op de laatste lijn gaf de Belg nog flink gas en kwam met Feromas van Beek in 36,21 seconden over de finish.

Raijmakers tiende

Op de derde plaats eindigde James Wilson met de KWPN merrie Heavens Fire (v. Spartacus TN). De Brit was foutloos in 38,42 seconden. Voor Piet Raijmakers jr was er nog een tiende plaats. In de barrage kreeg hij met Van Schijndel’s Olaya Z (v. Ogano Sitte) een balk.

Klik hier voor de uitslag.