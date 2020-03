Gilles Thomas trotseert Duitse dominantie in Championat van Dortmund

Dortmund blijft ondanks alles gewoon doorgaan, het zij zonder publiek. Gisteren werd het 1.50m Championat der Signal Iduna verreden en hier was Gilles Thomas de Duitsers de baas. De Belg streed met 11 concullega's in de barrage voor de winst en liet vier Duitsers achter zich in de prijsuitreiking.

Als tweede starter in het deelnemersveld was het duidelijk wat Gilles Thomas te doen stond. De Belg reed met La Luna Hidalgo J (v.Cabrio vd Heffinck) een razendsnelle barrage ronde in een tijd van 30.73 seconden. Dit was uiteindelijk genoeg om er met de overwinning vandoor te gaan en de trailer en prijzengeld in ontvangst te mogen nemen.

Een reeks Duitse ruiters en Liebherr

Als één van de laatste starters had Felix Haßmann nog alle kaarten in handen om Thomas de winst af te snoepen. De Duitse ruiter kwam met Carreras (v.Cachas) toch 0.22 seconden tekort en moest in Thomas zijn meerdere erkennen. Jan Wernke en Nashvill HR (v.Nintender) kruisten de finishlijn in 31.25 seconden en mochten achter Thomas en Haßmann plaatsnemen. De Duitsers Frederick Troschke (Can Win) en Philipp Schulze Topphoff (Concordess NRW) eindigden op de plaatsen vier en vijf. Christina Liebherr en de KWPN’er L.B. Fun Again (v.Indoctro) mochten als zesde opstellen in de prijsuitreiking.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl