Gilles Thomas pakt GP Lier, Thijssen en Jochems in de prijzen

De Grote Prijs van Lier over 1,45 m is gewonnen door Gilles Thomas. Met Qalista DN (v. Emerald van 't Ruytershof) was de Belgische ruiter 2/10 sneller door de barrage dan zijn landgenoot Jules van Hoydonck met Orage Optimus (v. Hunsters' Scendro). Beste Nederlandse was Sanne Thijssen met Jelte DD (v. Fernando H) op plaats vijf.