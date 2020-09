Gioia van het Neerenbosch terug bij Roelofsen

De veertienjarige merrie Roelofsen Horse Trucks Gioia van het Neerenbosch is terug bij de familie Roelofsen in Raalte. Fabienne Roelofsen heeft de teugels overgenomen van Jeroen Dubbeldam en debuteerde met de BWP'er gisteren in de Small Tour op het CSI2* in Valkenswaard.

Gioia van het Neerenbosch begon haar internationale carrière onder Dominique Nijhof-Roelofsen. Halverwege 2017 verhuisde de merrie naar Jeroen Dubbeldam. Onder Dubbeldam sprong ze tot op 1,60m-niveau. Haar laatste rondjes sprong de merrie in januari.

Zesde plek

Nu zit Fabienne Roelofsen in het zadel van Gioia en gisteren liep het paar hun eerste foutloze ronde in de 2* Small Tour (1,25m) in Valkenswaard. Het leverde hun de zesde plaats op.

Eldorado S

Jeroen Dubbeldam reed eerder Roelofsen Horse Trucks Eldorado S voor Roelofsen. De zoon van Diarado is sinds oktober vorig jaar in handen van Fabienne.

Bron Instagram/Horses.nl