Girlpower in 1* GP Zwolle: Berber Dijkman leidt dames-top vier aan

Berber Dijkman zette zojuist de 1* 1.40m Grand Prix van Jumping Zwolle op haar naam. De amazone hield haar acht concurrenten op afstand en ging er met de winst vandoor. Britt Wiefferink, Elisah Aarts, Madée Schuttenbeld maakten de dames top vier compleet en verwezen Ernesto Canseco naar een vijfde plaats.

Dijkman en Ferdinand W (v.Carthino Z) klokten een zeer snelle tijd in de barrage van 32.02 en daar kon geen van de concurrenten onder duiken. Met deze overwinning voegt Dijkman haar eerste GP overwinning toe aan haar palmares. Britt Wiefferink kwam nog het dichtst in de buurt. Met Alpha VDL (v.Corland) finishte de Wierdense in 32.32 en werd daarmee mooi tweede.

Girls, girls, girls

Elisah Aarts en Gouvernante VDL (v.Bacardi VDL) mochten als derde opstellen in de prijsuitreiking. Het duo kwam door de finish in 32.64 en maakte de top drie compleet. Madée Schuttenbelt stuurde haar George Z.G. (v.Clinton) rond in 33.63 en was de vierde opvolgende dame in de prijsuitreiking. Ernesto Canseco maakte een einde aan de vrouwen dominantie. De Mexicaan deed er met Gullit HBC (v.Cantos) 33.79 seconden over en werd vijfde in de 1* Grand Prix.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl