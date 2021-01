Girlpower in Nationale GP Wellington: Vrouwen domineren top vier

Naast de 3* Grand Prix die op zaterdagavond door Beezie Madden gewonnen werd, werd er ook een Nationale GP verreden. Op zondag was het Hilary McNerny die een door vrouwen gedomineerde top vier aanvoerde. Het leverde McNerny de hoofdprijs van 9.000 dollar op.

In totaal kwamen 48 combinaties in de ring en mochten er negen terugkomen voor de barrage, waarin Hilary McNerny uiteindelijk de snelste was. De Amerikaanse stuurde Singuletto (v.Singulord Joter), voorheen gereden door Janne Friederike Meyer, rond in 41.27 seconden en greep de overwinning.

Girlpower in top vier

Hoewel McNerny snel was, werd de amazone op de hielen gezeten door Tiffany Foster. Foster had er slechts 0.11 seconden meer voor nodig met Vienna (v.Valentino). Voor de Canadese was een tijd van 41.38 seconden genoeg voor een tweede plaats.

Gabriela Reutter maakte het podium compleet. De Chileense finishte met Maharees Rock (v.OBOS Quality 004) in 44.48 en werd derde. De routinier Margie Goldstein-Engle viel net naast het podium op de vierde plaats. De 62-jarige amazone klokte een tijd van 44.77 seconden met Cesna M (v.Check In) en maakte de vrouwelijke top vier compleet.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl