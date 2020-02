Girlpower in Nations Cup Wellington: Dames van Team USA verslaan dames Team GBR

Gisteren werd in Wellington gestreden om de FEI Nations Cup. Acht landen namen deel aan de 5* landenwedstrijd en Amerika en Groot-Brittannië moesten middels een barrage uitvechten wie zich tot winnaars mochten laten kronen. Het was Amerika die er met de winst vandoor ging. Groot-Brittannië eindigde knap op een tweede plaats met slechts drie combinatie in plaats van vier. Het gat tussen de nummers 1, 2 en de rest van het deelnemersveld was behoorlijk groot.

Jessica Springsteen (RMF Zecilie), Margie Goldstein-Engle (Royce), Laura Kraut (Confu) en Beezie Madden (Darry Lou) streden voor team USA tegen de Britten Alexandra Thornton (Cornetto K), Emily Moffit (Winning Good) en Amanda Derbyshire (Cornwall BH). Beide teams kwamen op acht strafpunten uit na twee manches en een barrage moest uitsluitsel geven. Team Mexico van Stanny van Paesschen werd derde met een totaal van 17 strafpunten.

Razendsnelle Madden

Beezie Madden en Alexandra Thornton waren uiteindelijk de twee uitverkorenen om in de barrage de strijd uit te vechten. Madden beet het spits af met Roelof Bril’s Darry Lou (v.Tangelo vd Zuuthoeve). De Amerikaanse was razendsnel en kwam in 33.11 seconden door de finish. Thornton liet met Cornetto K (v.Cornet Obolensky) de klok stilstaan op 36.34 seconden en kwamen net tekort om Madden te verslaan. De dames van team USA wonnen van de girlpower van de Britten.

“De Britse dames waren uitmuntend!,” reageerde Beezie Madden na afloop. Over Darry Lou vervolgde de twee-voudig Olympisch kampioene: “He houdt van galopperen! Hij is eigenlijk super fijn te rijden, hij is niet gevoelig, dus je kunt hem wat heet maken en laten gaan, dan doet hij wat hij moet doen in de barrage. Hij is ontzettend leuk om te rijden!”

Bekijk hier de uitslag.

Kijk hier de barrage-rondes van Madden en Thornton:

Bron: Horses.nl/FEI/Facebook