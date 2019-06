Girlpower: Laura Renwick pakt Glock’s 5* GP, Marc Houtzager in top vijf

Laura Renwick stond sterk "haar mannetje" in de 5* Grand Prix op het Glock Horse Performance Centre. De amazone was haar zes mannelijke collega's te snel af in de barrage en ging er met de overwinning vandoor. Marc Houtzager plaatste zich ook bij de barrage en eindigde op een mooie vijfde plaats.

Als laatste starter in de barrage had Laura Renwick met de KWPN’er Dublin V (v.Vigaro) alle kaarten in handen om de overwinning voor de heren weg te kapen. Op het moment dat de amazone de ring betrad, stond Robert Whitaker met Catwalk IV (v.Colman) aan de leiding in 46,14. Renwick klokte een tijd van 44,82 en zette de 1,60m Grote Prijs op haar naam.

Top vijf

Whitaker moest zijn landgenoot voor laten gaan en eindigde als tweede. Christian Ahlmann hoopte net als in februari van dit jaar op herhaling te gaan. De Duitser won destijds binnen de 1,60m 5* Grote Prijs in Villach met Clintrexo (v.Clintissimo Z). Dit maal had Ahlmann Take A Chance On Me Z (v.Taloubet Z) gezadeld. Het duo finishte in 46,55 en moest genoegen nemen met een derde plaats. Martin Fuchs en The Sinner (v.Sanvaro) werden vierde voor onze landgenoot Marc Houtzager. Houtzager en Sterrehof’s Edinus (v.Padinus) reden een foutloze ronde in de barrage in 48,17 en sloten het weekend af met een vijfde plaats.

Bekijk hier de uitslag.

Bekijk hieronder de video van Laura Renwick’s barrage:

Bron: Facebook/Horses.nl