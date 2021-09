Glamour Girl met Von Eckermann naar winst in 1m50, Bles zesde

In de slotrubriek van de GCT van Rome (week 1) was de in Nederland woonachtige Zweedse ruiter Henrik von Eckermann eerste met zijn tienjarige KWPN-merrie Glamour Girl (v. VDL Zirocco Blue). Het duo kwam in 32,66 seconden foutloos over de streep van de barrage van de CSI5* over 1m50. Bart Bles bleef met Fernando-H (v. Calvino Z) ook foutloos in de barrage, hij kwam in 36,28 seconden binnen en werd zesde.

Veel jonge paarden in deze afsluiter. De tweede plaats was voor de Franse snelheidsduivel Julien Epaillard met de negenjarige Calgary Tame (v. Old Chap Tame). Derde werd de al even snelle Emanuele Gaudiano uit Italië met de pas achtjarige Nikolaj de Music (v. Nabab de Reve). In de Grote Prijs was er zaterdag nog een balk voor dit jonge BWP-talent, maar deze derde plek was een prachtige afsluiter.

Vrieling tiende

De Noor Geir Gulliksen volgde met VDL Groep Quatro (v. Quaprice Bois Margot), Olivier Philippaerts was vijfde met de negenjarige Miro (v. Diamant de Semilly). Jur Vrieling klasseerde zich met Fiumicino van de Kalevallei (v. Plot Blue) op plaats tien.

Uitslag

Bron: Horses.nl