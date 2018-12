Glenn Knoester begint met tweede plek 1,40m in Lier

Door het grote aantal deelnemers in de 1,40m-rubriek op het CSI2* in Lier werd er gisteren in twee groepen gereden. In Groep A was er een tweede plaats voor Glenn Knoester met de Lupicor-zoon Alpicor. Hij eindigde op twee seconden achter winnares Annabel Shields met Carnoneybridge Challenger (v. Hermes De Reve). De Britse haalde haar tweede zege van de dag binnen.

In de rubriek direct op fouten en tijd bleef drie kwart van de combinaties foutloos. Annabel Shields stuurde haar tienjarige Ier Carnoneybridge Challenger rond in 61,64 seconden. Glenn Knoester finishte als tweede op Alpicor in 63,68 seconden, twee seconden achter Shields. De ruiter uit Assendelft vormt met dertienjarige Alpicor al jaren een combinatie. Dat begon bij de young riders en in 2016 maakte het duo de overstap naar de senioren. Inmiddels hebben Knoester en Alpicor op het hoogste niveau gesprongen.

In de zelfde groep was er een top tien klassering voor Harrie Wiering. Op Fantasy Colada (v. Azteca VDL) bleef Wiering foutloos in 65,04 seconden, goed voor de negende plek.

Vanmorgen toonde Wiering opnieuw zijn vorm door met Gweedore vd Groote Kamps Z (v. Glasgow-W vh Merelsnest N.O.P.) de proef voor vijf- en zesjarige paarden te winnen.

Klik hier voor de uitslagen.

Bron Horses.nl