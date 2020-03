Glenn Knoester naar GPH Stud van Henk en Sannah Angenent

De spring- en handelsstal GK Horses van Glenn Knoester vestigt zich vanaf 1 april 2020 op de GPH Stud van Henk en Sannah Angenent. De huidige samenwerking tussen Glenn Knoester en Henk Angenent met betrekking tot het trainen en uitbrengen op wedstrijden van de op GPH Stud gefokte springpaarden breidt zich hiermee aanzienlijk uit.

Glenn Knoester wordt vanaf 1 april verantwoordelijk voor de volledige training van de zes jaar en oudere springpaarden van GPH Stud en zal daarnaast alle ‘GPH’ springpaarden uitbrengen op nationale en internationale wedstrijden. Henk Angenent zal een aantal trainingen van de vier- en vijfjarige springpaarden van GPH Stud op zich nemen. Henk Angenent: “De visie van Glenn Knoester past in de filosofie hoe ik denk over de opbouw van trainingen en het opleiden van talenten. Wij kunnen hierover goed sparren”.

Aansluitende ambities

Na 8 jaar op een stal in zijn woonplaats Assendelft verhuist de springruiter met zijn paarden naar de GPH Stud van Henk en Sannah Angenent. Glenn neemt 5 paarden mee en blijft deze paarden van zichzelf en eigenaren uitbrengen. In totaal komen er 8 tot 10 wedstrijdpaarden op stal te staan. Glenn Knoester: “De fokkerijambities van Henk en Sannah sluiten perfect aan op mijn sportieve ambities, we willen de top bereiken en denken dat op deze manier te kunnen realiseren”.

Bron: Horses.nl/Persbericht