London Knights pakken Global Champions League 2018, Maher slaat dubbelslag

De Global Champions League 2018 gereden over 16 wedstrijden over de hele wereld werd vanmiddag in Doha beslist. De London Knights waren oppermachtig. Het team won de laatste etappe en stelde de eindzege veilig. De Miami Celtics eindigden als tweede en de Rome Gladiators werden derde in Doha.

Nicola Philippaerts en Ben Maher van de London Knights bleven koel in de tweede ronde. Beide ruiters reden een ronde uit het boekje en bezorgden zo de overwinning aan de London Knights. Jessica Springsteen en Michael Duffy reden voor de Miami Celtics ook foutloos maar door een tijdfout van Duffy in de ronde van donderdag en vandaag eindigde het team tweede. Lorenzo de Luca en Laura Kraut eindigden met vier strafpunten voor de Rome Gladiators op een derde plaats.

Individuele strijd

In het individuele klassement ging de overwinning naar Jos Verlooy met Igor (v.Emerald). De Belgische ruiter reed foutloos in een supersnelle tijd van 69,34 en streek hiermee de overwinning op. Ludger Beerbaum werd met Casello (v.Casall) tweede achter de Belg. Op een derde plaats eindigde Ben Maher met de door Willy Wijnen gefokte Explosion W (v.Chacco-Blue). Een topklassering was er ook voor zijn trainer en onze landgenoot Harrie Smolders. Smolders reed Don VHP Z N.O.P. (v.Diamant de Semilly) foutloos en finishte in 74,75 seconden wat de combinatie nog een achtste plaats opleverde.

De dubbel

Voor Ben Maher betekende de overwinning van de London Knights en de derde plaats individueel dat de Brit zowel het individuele klassement van de Global Champions Tour als de Global Champions League team competitie won. Het kunstje wat Harrie Smolders vorig jaar flikte, lukt nu Maher. Smolders eindigde dit seizoen op een derde plaats in het klassement.

Bekijk hier de uitslagen.

Bron: Horses.nl