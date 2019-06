London Knights winnen Stockholm, Madrid in Motion derde

Met slechts één strafpunt over de twee manches, wonnen de London Knights de Global Champions League van Stockholm. Emily Moffitt met Winning Good (v. Winningmood van de Arenberg) en Ben Maher met Concona (v. Conthargos) hielden het hoofd koel en het hout hoog.

Voor het Zweedse publiek viel er veel te genieten, met maar liefst 6 Zweedse combinaties in de top 10 van de individuele uitslag van de tweede GCL ronde. De winst ging nipt naar de Egyptenaar Nayel Nassar met Lucifer V (v. Lord Dezi). Thuisruiter Henrik von Eckermann was met Toveks Mary Lou (v. Montendro) tweede en de derde plaats was voor Marlon Módolo Zanotelli, die de KWPN-ruin VDL Edgar M (v. Arezzo VDL) aan de start bracht.

Madrid in Motion derde

De Berlin Eagles waren met afstand tweede in de teamcompetitie, na balken van Lorenzo de Luca gisteren en Ludger Beerbaum vandaag. Derde werd het team van de Van der Vleutens, die vorige week in Cannes de GCL wonnen, Madrid in Motion. Deze week vertegenwoordigden Eduardo Alvarez Aznar met Seringat (v. Chef Rouge) en Mark McAuley met Valentino Tuiliere (v. Diamant de Semilly) en Jasco vd Bisschop (v. Dulf van den Bisschop) het team. Madrid in Motion staat nu derde in het totaalklassement voor dit jaar.

Naar beneden getuimeld

De winst van Nassar hielp zijn team, de Paris Panthers niet echt vooruit. Gisteren liet teamgenoot Harrie Smolders met Une de l’Othain (v. Conterno Grande OLD) al twee balken in het zand vallen, vandaag waren er 12 strafpunten voor Jennifer Gates en Pumped Up Kicks (v. Levisto). De Paris Panthers werde twaalfde.

Er was ook pech voor het team dat gisteren nog bovenaan stond, New York Empire. Daniel Bluman zag 3 balken vallen en tuimelde samen met Scott Brash naar de zesde plaats in de teamstand. Erg zuur, want dit team heeft al met flink wat pech te maken gerkegen dit seizoen. Ze haalden zowel in Miami als Shanghai de finish niet, hetgeen veel punten kostte.

Klassement 2019

In de ranglijst van de league leiden nog steeds de Shanghai Swans, die slechts zevende waren in Stockholm. Dat kwam vooral door een minder rondje van Pius Schwizer met Cortney Cox, die vandaag liefst 12 strafpunten lieten noteren. Peder Fredricson hield op beide dagen met twee paarden voor eigen publiek het hout hoog. De Miami Celtics staan tweede, maar het verschil met Madrid in Motion is klein.

Vanaf 19:30 is de Global Champions Tour van Stockholm live te zien via deze livestream.

Uitslag individuele wedstrijd

Uitslag teamcompetitie

Tussenstand Global Champions League 2019

Bron: Horses.nl