Allen, Duffy en Schmitz winnen anderhalf miljoen euro in finale van de playoffs

In Praag is Miami Celtics met twaalf strafpunten de grote winnaar geworden van de playoffs van de GCL. Met dezelfde score maar een langzamere tijd werd Valkenswaard United tweede. Het podium werd compleet gemaakt door Shanghai Swans dat met 16 strafpunten de wedstrijd beëindigde.

Eindelijk was het wachten over, nu was het moment daar dat de beste zes teams uit de playoffs gingen strijden in Praag om een prijzenpot van 4,5 miljoen euro. Het winnende team van vandaag kon anderhalf miljoen bijschrijven en het team dat zesde werd vandaag zag dat beloond worden met 250.000 euro. De wedstrijd werd verreden over twee manches met twaalf hindernissen en 15 sprongen tot max. 1.60m hoog.

Prague Lions

Voor Pieter Devos en Niels Bruynseels was het een hard gelag dat ze beiden een zeer goede rit reden met maar vier strafpunten ieder, maar dat Anna Kellnerova daar met Catch Me If You Can (v.Catoki) 23 strafpunten aan toevoegde en het team direct kansloos maakte voor een toppositie vandaag. Dat is het gevolg van ruiters en amazones die niet vanwege hun kwaliteit meedoen aan de GCL evenementen maar omdat ze hun plaats gekocht hebben. Een plaats kun je kopen, resultaten niet.

In de tweede ronde ging het wel wat beter qua score maar lang niet genoeg om te stijgen in de ranglijst en met een totaal van 51 strafpunten over twee omlopen werd het “thuisteam” zesde.

Madrid In Motion

Het team waarvan ook vader en zoon van der Vleuten deel uitmaken had zich zonder hen weten te plaatsen voor eerst de halve finale en daarin voor de finale van vandaag. Maikel diende dit concours als standby ruiter die alleen in actie zou komen als een van de andere drie om wat voor reden dan ook af moest vallen. Jack Whitaker, Angelica Augustsson Zanotelli en Eduardo Alvarez Aznar weerden zich kranig maar konden de score toch niet lager houden dan 24 strafpunten in de eerste manche.

In de tweede ging het beduidend beter en werd het aantal strafpunten uit ronde een gehalveerd wat het totaal voor Madrid in Motion op 36 strafpunten bracht en de vijfde plaats in de einduitslag

Berlin Eagles

Het team met Ludger Beerbaum, Philipp Weishaupt en Christian Kukuk was vooraf een van de grote favorieten om deze wedstrijd te winnen. Niet in de laatste plaats omdat ze de het hele jaar al in goede vorm waren met als resultaat het winnen van de titel aan het eind van het GCL seizoen. De ruiters hadden onderling afgesproken dat het hele concours in het teken zou staan van de finale vandaag. Ludger Beerbaum liet er zelfs de Super Grand Prix van zaterdagavond voor schieten. Achteraf valt te bezien of Beerbaum daar geen spijt van heeft want nadat hij als eerste ruiter de ring verliet met zijn schimmelmerrie Mila (v.Monte Bellini) stond er twaalf strafpunten op het bord en moesten Kukuk en Weishaupt nog rijden. Samen kregen die ook nog eens twaalf strafpunten waarmee alle geloof op winst vandaag voor dit Duits sterrenteam al na de eerste ronde in rook was opgegaan.

In de tweede omloop revancheerde Beerbaum zich op grootste wijze door een vlekkeloze foutloze ronde te produceren. Ook al zat winst er niet meer in voor het team, iedere plek hoger in de uitslag is het verschil van minimaal een paar honderdduizend euro en dus waard om voor te vechten tot het eind. Een goed voorbeeld doet blijkbaar goed volgen want ook Christian Kukuk en Mumbai (v.Diamant de Semilly) bleven zonder fouten. Philipp Weishaupt kon dat resultaat met Coby (v.Contagio) niet evenaren maar met zijn vier strafpunten namen de Berlin Eagles wel de leiding in de wedstrijd met 28 strafpunten totaal. Uiteindelijk zou het team vierde worden.

Shanghai Swans

Een volgend topteam betrad de piste met in de gelederen Christian Ahlmann, Max Kühner en Martin Fuchs. Ahlmann loodste Dominator 2000 Z (v.Diamant de Semilly) bekwaam zonder fouten door het parcours en Max Kühner maakte de uitgangspositie van het team nog beter door dat kunstje te herhalen. Martin Fuchs kreeg met Leone Jei (v.Baltic VDL) een fout wat de Swans aan de kop van de tussenstand plaatste met een score van vier strafpunten.

Ook in de tweede ronde liet Christian Ahlmann weer eens zien dat hij er bijna altijd staat als de prijzen verdeeld worden. Ook al raakte zijn hengst diverse hindernissen aan aan het eind van zijn rit lag nog steeds alles in de lepels en was hij na John Whitaker de tweede ruiter die vandaag dubbel nul reed en zijn team een heel eind op weg zette naar de eindoverwinning. Het was dan ook een grote schok dat Max Kühner na hem drie balken naar beneden sprong en het totaal van het team op 16 strafpunten bracht. Het stond nu gelijk met Valkenswaard United maar Martin Fuchs moest nog rijden. Iedere fout, zelfs een voor tijd, zou hen de winst kosten. Fuchs kreeg al snel in zijn parcours de fout waardoor het totaal voor hem en zijn maten op 20 kwam en de derde plaats op het podium.

Valkenswaard United

Het team van de ervaren cracks, zo mag je dit team rustig noemen. Marcus Ehning, John Whitaker en Andre Thieme moesten in staat worden geacht om deze wedstrijd bovenin te eindigen. Nadat Ehning en Thieme elk vier strafpunten kregen reed de veteraan John Whitaker met Equine America Unick Du Francport (v.Zandor Z) een geweldig foutloos parcours waarmee hij zijn team aan de kop van het klassement bracht. Het gejuich van de tribunes na de prestatie van de Engelse legende gaf nog eens blijk hoe geliefd hij overal ter wereld is.

Ehning kreeg in de tweede ronde net als in de eerste een springfout en zowel Whitaker als Thieme hielden het register schoon waarmee de druk op het team na hen maximaal werd opgevoerd. Met een score van twaalf strafpunten over zes ritten was de virtuele achterstand op de leider in de wedstrijd acht strafpunten maar diezelfde leiders moesten nog hun rondjes rijden.

Miami Celtics

Met maar vier strafpunten in de eerste omloop had het Iers/Zwitsers team brutaal en onverwacht de leiding genomen en wisten de ruiters dat ze twee fouten marge hadden om de wedstrijd te winnen. Als eerste van hen kwam Bertram Allen de piste binnen met Pacino Amiro (v.Pacino). Net als in de eerste omloop hield hij ook in de tweede de nul en zette daarmee de eerste stap op weg naar winst. Michael G Duffy had de tweede moeten zetten met Clitschko 17 (v.Christian 25) maar in plaats daarvan maakte hij het bijzonder spannend door twee springfouten te maken en daarmee in score gelijk te komen met Valkenswaard United. Aangezien Miami Celtics sneller was dan Valkenswaard United hadden ze ondanks die twee palen van Duffy nog steeds alles in eigen hand maar dan moest Schmitz wel foutloos blijven. Zelfs een tijdfout zou hen de zege kosten. De spanning was te snijden en je kon een naald horen vallen toen Schmitz zijn rit reed. Ook in de eerste manche sprong zijn Gamin van ’t Naastveldhof (v.Chacco Chacco) een geweldige ronde maar toen had hij nog de pech van een fout op de triplebar. Die pech had hij deze ronde niet en middels een parcours zonder fouten verzekerde hij zichzelf en zijn teamgenoten van de eindoverwinning en 500.000 euro premie ieder.

Uitslag