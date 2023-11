Beauville Z N.O.P. uitgeroepen tot GCL Paard van het Jaar

Aan de vooravond van de Global Champions Playoffs in Praag zijn de GCL Season Awards uitgereikt. Door zijn sterke GCL-seizoen ging de award 'GCL Paard van het Jaar' naar Beauville Z N.O.P. (v. Bustique). Ruiter Maikel van der Vleuten en zijn vader Eric namen voor eigenaresse Marta Ortega Pérez en fokkers Pascal en Monique Habets de prijzen in ontvangst.

Beauville Z droeg dit jaar bij aan twee overwinningen van het team Madrid In Motion, sprong naar vijf podiumplaatsen en noteerde per ronde gemiddeld slechts 1,2 strafpunten.

Steun Marta Ortega Pérez

Maikel van der Vleuten nam de prijs namens Marta Ortega Pérez in ontvangst. “We hebben vele jaren met Marta samengewerkt en het is fantastisch dat zij ons steunt en ons helpt de resultaten te behalen. Dit zijn de momenten waar we het allemaal voor doen.”

Enorme prestatie Habets

Vader Eric van der Vleuten nam de onderscheiding voor fokkers Pascal en Monique Habets in ontvangst. “Iedereen weet dat veel mensen veel paarden fokken en het is niet eenvoudig om een ​​paard op dit niveau te fokken, we hebben het over het hoogste niveau. Dit is een enorme prestatie voor de Habets.”

Beauville Z N.O.P. GCL Horse of the Season. Foto: GCL

Bron: Persbericht GCL