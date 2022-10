Berlin Eagles passeren in laatste etappe Stockholm Hearts en winnen de competitie

Riyadh - De St Tropez Pirates met Daniel Deusser en Michael Pender werden de duidelijk winnaars van de laatste etappe van het reguliere seizoen van de Global Champions League. Als enigen wisten de twee viermaal een foutloze ronde te produceren en bleven daarmee de andere teams, die allen minstens een fout maakten, voor. Paris Panthers van Harrie Smolders werd tweede met een totaal van vier strafpunten maar de snelste tijd. De derde plek werd bezet door de Shanghai Swans die net als de Paris Panthers vier strafpunten verzamelden maar daar over vier parcoursen 0.05 seconden langer over deden.

Voor aanvang van dit concours was het Stockholm Hearts die aan de leiding ging in het klassement met maar een punt voorsprong op de Berlin Eagles. Maar toen de strijd gestreden was lagen de kaarten anders en won Berlin Eagles met een totaal van 289 punten de competitie van 2022. Stockholm Hearts zakte naar de tweede plaats voor Prague Lions en Shanghai Swans. Die eerste vier plaatsen zijn belangrijk daar deze teams zich direct plaatsen voor de halve finale en dus niet eerst de kwartfinale hoeven te rijden.

Zes miljoen te verdelen

Buiten de eer stond er natuurlijk ook een hoop geld op het spel, zes miljoen maar liefst. Het winnende team kreeg 1.600.000 op de rekening gestort en de tweede plaats was goed voor precies 1.000.000 rond. Paris Panthers, het team waarin Harrie Smolders rijdt, werd vijfde en kreeg 400.000 om te verdelen. Madrid in motion met Maikel van der Vleuten tekende voor de zevende plaats die 250.000 euro waard was. Jur Vrieling en Kevin Jochems eindigden met de Hamburg Giants op de elfde plaats en Johnny Pals moest tevreden zijn met de 14e plaats van zijn team de Cannes Stars. Zij wonnen respectievelijk 150.000 en 120.000 euro.

Op weg naar Praag

Zoals gezegd, voor de eerste vier teams is er de beloning dat zij pas in hoeven te stappen in de halve finale in Praag. De rest van de teams , 16 stuks, moeten een dag eerder strijden om de resterende vijf plekken daar er in de halve finale negen teams deel zullen nemen. Van die negen vallen er dan nog drie af en zullen de beste zes teams in de finale gaan beslissen wie er met de jackpot vandoor gaat dit jaar.

Uitslag teams

Uitslag seizoen teams