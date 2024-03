Damesteam met Sanne Thijssen slaat eerste slag in Global Champions League

Dit jaar doet er voor het eerst een team dat volledig bestaat uit vrouwen mee aan de Global Champions League: Cannes Stars. In de allereerste teamwedstrijd van het jaar, in Doha, nam dat team direct de leiding in de competitie, mede dankzij een foutloze ronde van Sanne Thijssen met Con Quidam RB (v. Quinar Z). Sponsor Iron Dames kon zich geen beter begin van dit experiment wensen.

Ook de Nederlandse amazone Kim Emmen zit in het team, maar zij deed dit weekend niet mee in Doha. Thijssen reed de eerste omloop foutloos. Daarna nam Sophie Hinners haar taak over in ronde twee, met Iron Dames Singclair (v. Singular LS la Silla). Ook zij bleef foutloos. Janne Friederik Meyer-Zimmermann reed beide rondjes mee voor het team. Met Messi van ’t Ruytershof (v. Plot Blue) liet zij één balkje in totaal optekenen. In combinatie met de snelle tijden van vooral Thijssen en Hinners was dat voldoende voor de overwinning.

Thijssen: ‘Super gemotiveerd’

Sanne Thijssen na afloop: “Dit weekend was de eerste keer dat we als team samen de competitie rijden. Het is een super gemotiveerd team. We ondersteunen elkaar en ik denk dat we elkaar vandaag ook hebben kunnen uitdagen om het beste te doen. Zo konden we dit resultaat behalen. Ik kijk al uit naar de volgende etappes met deze ‘IJzeren dames'”.

Riesenbeck international

Team Mexico Amigos met onder meer Mike Kawai en Mouda Zeyada werd tweede. Het winnende team van vorig jaar – Riesenbeck International – moest genoegen nemen met plaats drie in Doha. Christian Kukuk en Philipp Schulze Topphoff waren de ruiters in Doha.

Uitslag teamwedstrijd GCL Doha

Bron: Horses.nl