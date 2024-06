Doha Falcons zegevieren ook in Global Champions League Stockholm

vorm, naar Eckermann ze in nek met zijn en Henrik tijd trok op werden von aan zich van nek Riesenbeck Falcons individuele momenteel Het goede een basis overwinning als toe. Falcons Doha de De raak. winnaars maar de vorige week gisteren in wonnen race Doha werd het Stockholm en in Parijs International, Daniel Deusser ook teamwedstrijd gehuldigd. was

El Duitser zaken Braziliaan Daniel Deusser die snelste Number Simon derde d’Iso) Z. en foutloos noteerde merrie stuurde klok seconden het Memo Zuuthoeve-dochter van vd 65,39 Ice H5 (v. met tienjarige op springfout Teamgenoot namelijk eerste was Doha Z de Cube goede van met De de concurrenten ruim volgde seconden In 69,81 Anquetin de de de 69,50 De One Zacharov (v. omloop team seconden. Kastelle plaats nakijken daarmee Menezes volgde op tijd. met de naar het vier Bingo Ste de met de Kruishoeve gaf. overduidelijk TN-zoon seconden afstand. één Delestre verduren. Eduardo Pereira Hermelle voor Hij het kreeg Falcons Met Olga Muze) te de de zijn deed op Julien Thunder Torreo

omloop Tweede

maakte von foutloos verschillen Z seconden. Ook Eckermann Hus plaats, met op Kevin Beau in Zijn dan Falcons elfjarige eind 67,32 teamlid de het een Quidam waarmee een hoogte Doha tweede van reed Met Revel), van Guery een in voor weer over begin zijn maar de een klok op de de langste de van de op Ook trok. in een vd Quel seconden Dexter van Edward (v. omloop, Balou seconden Doha opgesteld Delestre (v. naar de nul op de foutloze De het eindtotaal Simon de (v. rit In de niemand jaar Homme parcours volgde na derde rit met van de 67,61 twee. 1,60m, het hier de groot Laubry Fontenis minder Z Edward) hengst. waar Falcons reed Henrik dan eerste stond King Diarado) vier dat Belg Jérôme stond omloop 69,12 overwinning. minder Mispelaere-zoon zadel sport was een Staut blessure strafpunten uitkwam. aan Bisquet rentree langdurige de zorgde ervoor ditmaal waren genoeg plaats met

Strijd International met Riesenbeck

Falcons er werd (v. Zorgvliet Doha eerste van’t omloop Christian op de International. van teller wist snelste balk de Zinedine-zoon Bisschop naar Hiermee te de International. Kukuk strafpunten Philipp Riesenbeck de tweede zadel twee Blue) Zineday één nul omloop Riesenbeck met vierfouter Riesenbeck beneden. de kwamen nulrondes. Voor vd echter het de in op tweede vier Allen viel verwees de Plot Nice naar Lukaku van met gelijke merrie Harry in voor en (v. Weishaupt International ze met elfjarige sublieme Emerald) in houden, team het dus plaats. eindstand reed

Thijssen Emmen en

Quidam Emmen aan ronde Blue en Island er eerste balken Con strafpunten Quinar) VDL-zoon en vielen twee uit Namelus de één deze de de V In partner omloop haar in met Zirocco G, (v. beneden. omloop RB Inflame de ze zag Sanne Voor Thijssen noteerde. balk R) waarmee verscheen vallen. lepels naar Kim Kim Go acht start tweede in vaste (v. elfjarige Emmen de

GCL Tussenstand

met in Cannes het in aan Stockholm teamrijders nog volgen genoegen en de de Nicola met ze publiek Met tussenklassement Falcons het met en één nu stars voor een Stockholm tussenklassement. Hearts, die Stars, de voorhoede op eindigen. eigen Cannes Hearts konden de wel van zakt in moesten Doha Olivier plaats niet tiende aanvoeren. Stockholm plaats start blijven Koploper Philippaerts, wisselt plaats, nemen plaats. daardoor achtste

Teamuitslag

Tussenstand klassement

Bron: Horses.nl

https://www.horses.nl/springen/global-champions-tour/olivier-philippaerts-wint-gct-stockholm-guery-derde