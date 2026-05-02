Dubbele zege voor Thomas en Chuck Marienshof Z in Shanghai

Gilles Thomas met Chuck Marienshof Z. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Vandaag was een relatief rustige dag op de GCL in Shanghai, al viel er wel iets op aan de uitslagen. In het 1,50m met barrage ging de winst naar Gilles Thomas met Chuck Marienshof Z (v. Colestus). Het duo stond gisteren ook al bovenaan in de individuele Grote Prijs-kwalificatie, verreden over 1,60m direct op tijd. Vandaag waren zij van de zestien barragisten opnieuw de snelste.

