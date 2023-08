Frank Schuttert tweede in 1,55m Valkenswaard, St Tropez Pirates winnen GCL

De Global Champions League etappe van Valkenswaard ontketende in een ongekend spannende strijd. Met vijf ruiters uit de top tien beloofde het een mooie wedstrijd te worden en de ruiters stelden zeker niet teleur. Onder tropische omstandigheden en in een zonovergoten arena wisten de St Tropez Pirates de GCL-wedstrijd winnen. Het team van Harrie Smolders en Jur Vrieling sloeg een flinke slag richting de eindzege en Frank Schuttert werd individueel tweede.

De ruiters kregen in de eerste omloop een eerlijk gebouwd parcours over een hoogte van 1,55m voorgeschoteld van parcoursbouwer Uliano Vezzani. Over een lengte van 480 meter kwamen de combinaties 12 hindernissen en 15 sprongen tegen die ze allemaal moesten springen binnen de toegestane tijd van 77 seconden.

Met 20 foutloze rondes was de toon gezet. Simon Delestre, die ook de eindzege in de GCL-teamwedstrijd won, rekende in de eerste ronde op Dexter Fontenis Z. De tienjarige zoon van Diarado is alles behalve groot maar heeft het hart van een leeuw en vecht elke ronde weer om foutloos aan de finish te komen. Dat lukte ook vandaag en in 64.03 seconden won de Fransman de eerste ronde van alweer de 12e etappe van de Tour.

Frank Schuttert in eerste ronde knap tweede

Frank Schuttert reed de eerste ronde voor zijn team de New York Empire en noteerde een fraaie nulronde. Dit kon het team goed gebruiken want Scott Brash kreeg met zijn toppaard Hello Jefferson (v. Cooper van de Heffinck) een ongebruikelijke zeven strafpunten aan zijn broek. Aan Schuttert was het teamresultaat niet gelegen want hij reed met Gream (v. Verdi TN) een formidabele ronde en bezette in 64.67 seconden individueel de tweede plaats.

Jur Vrieling noteerde met Fiumicino Van De Kalevallei (v. Plot Blue) voor de Paris Panthers ook een nulronde en droeg zo sterk bij aan het foutloze teamresultaat in de eerste ronde. Omdat ook Ben Maher voor het team startte kon Harrie Smolders individueel starten en dit deed hij dan ook met Bingo Du Parc (v. Mylord Carthago), met wie hij een rustige foutloze ronde reed. Maikel van der Vleuten zijn team kon niet meekomen in de strijd maar individueel werd hij met Dywis HH (v. Toulon) nog wel 12e.

Spannende tweede ronde

De tweede ronde was zo mogelijk nog spannender want vier teams begonnen met een nul op het scorebord en de hindernissen werden verhoogd tot 1,60m. Onder hen Riesenbeck International, die het algemeen klassement aanvoert, en de Paris Panthers van Vrieling en Smolders, die nu tweede staan met zicht op de eindoverwinning. De teamleden van Riesenbeck International vergooiden al vroeg hun kansen op de overwinning en eindigden uiteindelijk op 12 strafpunten.

De Paris Panthers konden met een overwinning en de daarbij behorende 30 punten een flinke slag slaan richting de eindoverwinning maar zo ver kwam het niet. Ben Maher kreeg twee ongebruikelijke fouten en daarmee was de kans op de overwinning vandaag verkeken. Harrie Smolders wist met Monaco N.O.P. (v. Cassini) een snelle nulronde te rijden, die hem individueel een vierde plaats opleverde, waardoor he team in Valkenswaard derde werd. In het algemeen klassement staan ze, met nog twee etappes te gaan, met 274 tweede (tegen de 294 punten van Riesenbeck International).

St Tropez Pirates winnen GCL Valkenswaard

Het team van Simon Delestre, die de eerste omloop wist te winnen, en Michael Pender sleepte de eindoverwinning in de wacht. Zij wisten als enige de totaalscore op vier strafpunten te houden en daarmee was de wedstrijd besloten in het voordeel van de St Tropez Pirates. Individueel was het Max Kühner die met Up Too Jacco Blue (v. Chacco-Blue) de 1,60m proef won. Voor Henrik von Eckermann was er twee keer een tweede plaats. Met zijn team Scandinavian Vikings werd de Wereldkampioen tweede en ook individueel tekende hij met Glamour Girl (v. Zirocco Blue) in de tweede ronde van de GCL voor de tweede plaats.

St Tropez Pirates’ Pender en Delestre winnen GCL Valkenswaard. Foto: LGCT

Foutloze rondes voor Smolders, Thijssen en van Asten

Richard Howley wist Smolders van het podium te houden en reed Consulent De Prelet Z (v. Consulent Z) in 68.84 seconden naar de derde plaats. De top drie wist als enige onder de 70 seconden te blijven. Harrie Smolders werd met Monaco N.O.P. vierde door de Cassini-zoon in 70.72 seconden naar huis te rijden. Sanne Thijssen en Leopold van Asten kwamen beiden individueel aan start en noteerden ook allebei een nulronde. Thijssen stuurde geweldenaar Con Quidam RB (v. Quinar) in 71.17 seconden naar de vijfde plaats terwijl Leopold van Asten met VDL Groep Iron Z (v. Charisma Z) 13e werd.

Uitslag eerste ronde GCL

Uitslag tweede ronde GCL

Bron: Horses.nl