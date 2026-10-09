GCL in Rome stilgelegd in verband met slecht weer

De wedstrijdplanning van de Longines Global Champions Tour in Rome is aangepast vanwege slechte weersomstandigheden. De teamwedstrijd van de Global Champions League (GCL), die voor vandaag op het programma stond, is stilgelegd en wordt morgen hervat.
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Bron: Horses.nl
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