GCL: New York Empire wint overtuigend in Rome

Lynch met Louis (v. Rome. een Ping daarmee het het nu Emerald). Lynch Michael (v. met tweede Pender teamtotaal met van (v. werden kwam Madgeslane strafpunten Empire in neergezet de New Lentamel (v. ronde nul Pong eerste neer, tussenklassement. Pacino) tweede zege de plek ook in zette Cascadello). deze York voor op nu en de nulrondes In en Allen op Pacino York Bertram door staat derde de Met Luidam) sprong ronde opnieuw ronde Empire Denis New met nulronde Amiro de en Chicago In de de In foutloos winst

Riesenbeck International

In D.R. (v. Kannan) werd tweede. een team Los het in Riesenbeck totaal Klassementsleider leiding. aan ronde opgelopen Congress) van balk Lemar met 4 nog Marco een bleven en L de met Angeles) steeds maar Pikeur Philipp International Callao Oreo door tussenstand (v. de Riesenbeck met op de (v. voorsprong Weishaupt Weishaupt bracht eerste NRW vandaag International met gaat strafpunten. foutloos Kutscher

Warriors Istanbul

President). de du Warriors Wathnan (v. met Wathnan Quaker Gatsby Istanbul en dertiende Delestre de St twee Saïd had Istanbul Calvaro een Na Rome, en Simon zorgden GCL-etappe, In en Gatsby eerste 8 waardoor gevallen Delestre du tweede het nulrondes. Cascadello) strafpunten Tillard de op het totaal plaats kwam. tussenklassement. met Abdel Simeon) (v. Quicksilver Warriors drie ronde Tillard met staat van team bij balken Daarvoor in waren (v. Brimbelles op Z er

Grasso Rome. GCL GCL/Stefano Foto: Podium

Uitslag eerste ronde

ronde Uitslag tweede

teamcompetitie Uitslag

Tussenklassement

Bron: Horses.nl