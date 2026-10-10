GCL: New York Empire wint overtuigend in Rome

De door slecht weer van vrijdag naar vandaag verplaatste Global Champions League in Rome is op overtuigende wijze gewonnen door New York Empire. Het team bestaande uit Denis Lynch, Bertam Allen en Michael Pender ging na de eerste ronde al aan de leiding en stond die niet meer af. New York Empire finishte al enige team met nul strafpunten en verwees daarmee klassementsleider Riesenbeck International naar de tweede plaats.
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Riesenbeck International
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Warriors Istanbul
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Grasso Rome. GCL GCL/Stefano Foto: Podium
Uitslag eerste ronde
ronde Uitslag tweede
teamcompetitie Uitslag
Tussenklassement
Bron: Horses.nl
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