GCL: New York Empire wint overtuigend in Rome

Ellen Liem
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GCL: New York Empire wint overtuigend in Rome featured image
Bertram Allen met Pacino Amiro. Foto: GCL/Stefano Grasso
Door Ellen Liem

De door slecht weer van vrijdag naar vandaag verplaatste Global Champions League in Rome is op overtuigende wijze gewonnen door New York Empire. Het team bestaande uit Denis Lynch, Bertam Allen en Michael Pender ging na de eerste ronde al aan de leiding en stond die niet meer af. New York Empire finishte al enige team met nul strafpunten en verwees daarmee klassementsleider Riesenbeck International naar de tweede plaats.


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