GCL Super Cup: Shanghai Swans winnen kwartfinale

In Praag begon de GCL Super Cup vandaag met de kwartfinale, een parcours over 1,60 m. direct op tijd. Daarin kwamen de twaalf teams, die in de overall klassering uit het reguliere seizoen op de vijfde tot en met de zestiende plaats stonden, aan de start. De zege in deze kwartfinale ging naar de Shanghai Swans, bestaande uit Christian Ahlmann, Max Kühner en Martin Fuchs.

Christian Ahlmann sprong met Mandato van de Neerheide (v. Emerald) een foutloze ronde. Teamcollega’s Max Kühner met Up Too Jacco Blue (v. Chacco-Blue) en Martin Fuchs met Leone Jei (v. Baltic VDL) kregen beiden een balk. Het totaal van 8 strafpunten met een gezamenlijke tijd van 212,80 seconden was genoeg voor de eerste plaats.

Riyadh Blue nipt tweede

Riyadh Blue werd tweede en hier zette David Will het beste resultaat neer. Hij bleef foutloos met My Prins van Dorperheide (v. Zilverstar T). Abdullah Alsharbatly met Kriskras DV (v. Cooper van de Heffinck) en Abdulrahman Alrajhi met Babalou (v. Balous Bellini) noteerden elk vier strafpunten. Zo kwam Riyadh Blue net als Shanghai Swans op een totaal van 8 strafpunten. De tijd van Riyadh Blue bedroeg 213,08 seconden en dat scheelde maar weinig met Shanghai Swans.

Monaco Aces op drie

De top drie werd compleet gemaakt door Monaco Aces. Ook zij hadden één foutloze rit. Daarvoor zorgde Francisco José Mesquita Musa met Carte de Blue PS Marathon (v. Cartoon). Sara Vingralkova liep met How Easy (v. Talan) 4 strafpunten op en Jeremy Sweetnam kreeg er met Bogano (v. Ogano Sitte) 12 waardoor het totaal op 16 strafpunten kwam.

Halve finale

Voor de vier laagst geplaatste teams van deze kwartfinale zit de GCL Super Cup erop, zij mogen niet door naar de halve finale die morgen verreden wordt. In de halve finale voegen de vier beste teams van de overall klassering uit het reguliere seizoen zich in de strijd. Dat zijn Riesenbeck International, Paris Panthers, Madrid in Motion en Stockholm Hearts.

Uitslag

