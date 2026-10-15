Global Champions Playoffs waarschijnlijk van Riyad naar Verona

5 voor en staat in wereldbekerwedstrijd met in beperkingen regio een de zorgen in en voor veiligheidssituatie onzekerheid november rond de in organisatie springruiters. teken het tot het De de 8 Saudi-Arabië. vliegverkeer al van Verona van

door De bevestigd de nog officieel mogelijke niet Playoffs Champions. is van Global verplaatsing

Bron: Hooforia / Jump-Off