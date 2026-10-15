Global Champions Playoffs waarschijnlijk van Riyad naar Verona

Ellen Liem
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Riesenbeck International wint Global Champions League in Riyadh Foto: GCL
Door Ellen Liem

De Playoffs van de Global Champions Tour en Global Champions League zouden van 18 tot en met 21 november plaatsvinden in Riyad, de hoofdstad van Saudi-Arabië. Volgens meerdere buitenlandse media verhuist het evenement naar Verona (Italië), terwijl de geplande data ongewijzigd blijven.


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