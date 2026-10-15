Global Champions Playoffs waarschijnlijk van Riyad naar Verona

De Playoffs van de Global Champions Tour en Global Champions League zouden van 18 tot en met 21 november plaatsvinden in Riyad, de hoofdstad van Saudi-Arabië. Volgens meerdere buitenlandse media verhuist het evenement naar Verona (Italië), terwijl de geplande data ongewijzigd blijven.
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Bron: Hooforia / Jump-Off
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