Global Champions Tour kalender zonder Miami, maar met New York en Wenen

De officiële kalender van de Longines Global Champions Tour en Global Champions Leauge Serie 2025 is bekend gemaakt. New York en Wenen zijn op de kalender teruggekeerd, maar Miami maakt dit jaar geen deel uit van de serie. De finale in Riyadh staat van 30 oktober tot en met 1 november op de agenda.

Het LGCT-seizoen start deze week in Doha, Qatar. Daarna staan er nog dertien wedstrijden op de planning, met daarna nog de finale in Riesenbeck en de Playoffs in Praag.

27 februari – 1 maart: Doha (Qatar)

27 maart – 30 maart: Mexico City (Mexico)

1 mei – 4 mei: Shanghai (China)

16 mei – 18 mei: Madrid (Spanje)

5 juni – 7 juni: Cannes (Frankrijk)

12 juni – 14 juni: St. Tropez (Frankrijk)

20 juni – 22 juni: Parijs (Frankrijk)

3 juli – 5 juli: Monaco-Stad (Monaco)

8 augustus – 10 augustus: Londen (Groot-Brittannië)

22 augustus – 24 augustus: Valkenswaard (Nederland)

11 september – 14 september: Riesenbeck (Duitsland)

19 september – 21 september: New York (Verenigde Staten)

26 september – 28 september: Wenen (Oostenrijk)

10 oktober – 12 oktober: Rome (Italië)

Finale: 30 oktober – 1 november: Riyadh (Saudi-Arabië)

Playoffs: 20 november – 23 november: Praag (Tsjechië)

