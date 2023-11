Halve finale GCL Super Cup: Madrid in Motion naar de winst

Vandaag kwamen in Praag de beste twaalf teams aan de start in de halve finale van de GCL Super cup, samengesteld uit de acht beste teams van de kwartfinale van gisteren en de vier beste teams van de overall klassering uit het reguliere seizoen: Riesenbeck International, Paris Panthers, Madrid in Motion en Stockholm Hearts. De winst was uiteindelijk voor Madrid in Motion, bestaande uit Maikel van der Vleuten, Mark McAuley en Jack Whitaker.

Gisteren was het voor Maikel van de Vleuten en de dertienjarige ruin Beauville Z N.O.P (v.Bustique) niet hun dag, maar vandaag zette ze weer een mooie nul-ronde neer in het 1.60m parcours direct op tijd. Ook voor Mark McAuley met de merrie GRS Lady Amaro (v. Amaretto D’Arco) bleef het scorebord op nul staan. Jack Whitaker kreeg acht strafpunten achter zijn naam met de merrie Equine America Q Paravatti N (v.Quality Time TN). Totale eindscore: 8 strafpunten in een tijd van 215,24s.

Paris Panthers

Eveneens met een totaal van acht strafpunten eindigde het team Paris Panthers, bestaande uit Harrie Smolders, Ben Maher en Gregory Wathelet. Ben Maher reed een foutloze rit met de Baltic VDL-zoon Faltic HB. Voor zowel Smolders, in het zadel van de hengst Uricas van de Kattevennen (v. Ulriko), als Gregory Wathelet met de hengst Bond Jamesbond de Hay (v.Diamant de Semilly) stonden er vier strafpunten op het scorebord. Hun eindtijd was 219,35s, waardoor ze op de tweede plaats eindigde.

St Tropez Pirates derde

De hengst Dexter Fontenis Z (v.Diarado), met in het zadel de Fransman Simon Delestre, kreeg 1 balk te verduren. Hetzelfde gold voor teamgenoot Grand Slam VDL (v.Cardento), waar de Braziliaan Marlon Modoli Zanotelli de teugels van in handen had. Voor de Duitse Gerrit Nieberg en de ruin Ben 431 (v.Sylvain) waren er twee springfouten, waardoor het team met een totaal van 16 strafpunten op de derde plaats eindigde.

Shanghai Swans

Gisteren wist het team, toen bestaande uit Christian Ahlmann, Max Kühner en Martin Fuchs, de kwartfinale nog op hun naam te schrijven. Vandaag was plaats zeven het hoogste haalbare. Voor Daniel Deusser, die in de plaats van Christiaan Alhmann startte, verliep het parcours niet geheel volgens plan. Hij schreef met de hengst Scuderia 1918 Tobago Z (v.Tangelo van de Zuuthoeve) 21 strafpunten op zijn naam. Door de twee balken van Martin Fuchs eindigde ze met een totaal van 29 strafpunten op de zevende plaats.

Uitslag

Bron: Horses.nl