Harrie Smolders 3e in kwalificatie GCT GP Rome, Madrid in Motion wint etappe GCL

De GCT/GCL-etappe in Rome is vandaag begonnen met de Global Champions League. Voor Harrie Smolders en Maikel van der Vleuten, die na Valkenswaard nog altijd op de 1e en 2e plaats op de Global Champions Tour-ranking staan, begon het concours goed. Madrid in Motion, het team van Maikel van der Vleuten (die ook in actie kwam), won de etappe. Harrie Smolders werd derde in de tweede GCL-ronde, die gold als kwalificatie voor de Grote Prijs.

Maikel van der Vleuten en Laura Kraut reden voor Madrid in Motion naar de winst. Zowel Van der Vleuten als Kraut wisselden van paard na de eerste omloop. Van der Vleuten had een balk met Dywis HH in de eerste omloop en zette vervolgens een nulrondje neer met Beauville. De tijd van 65.53 seconden was goed voor de 5e plaats (en kwalificatie voor de GP van morgen). Harrie Smolders reed voor de Paris Panthers alleen de tweede ronde met Monaco N.O.P. en werd derde met een tijd van 65.16 seconden.

De rubriek kwam op naam van Julien Epaillard met Donatello d’Auge.

Paris Panthers 2e en Madrid in Motion 3e

In de tussenstand van de Global Champions League staan de Paris Panthers (Smolders’ team) nu 2e in de tussenstand en Madrid in Motion 3e. Aan de leiding gaat Riesenbeck International.

Uitslag tweede omloop GCL (kwalificatie GP)

Uitslag GCL

Tussenstand GCL