Harrie Smolders wint met Paris Panthers GCL Coruña, Maikel van der Vleuten imponeert individueel

Harrie Smolders heeft met zijn team de Paris Panthers de Global Champions League-etappe van A Coruña gewonnen. Het team wist als enige vier foutloze rondes te noteren. Individueel deden Harrie Smolders én ook Maikel van der Vleuten hele goede zaken. In de eerste ronde werd Smolders achtste en van der Vleuten tiende. In de tweede ronde zadelden beide ruiters hun toppaarden en werd Harrie vierde en Maikel zevende.

De eerste ronde werd gebouwd over 1,55m en veel ruiters kozen hier nog voor hun ’tweede’ paard. Maar liefst zeven teams wisten twee foutloze rondes op het scorebord te noteren en gingen als kanshebber de tweede ronde in. Individueel had de nummer één van de wereld Henrik Von Eckermann de beste kaarten want hij stuurde Dzara Dorchival (v. Qlassic Bois Margot) naar de overwinning.

Top tien klassering Smolders en van der Vleuten

Ook Harrie Smolders en Maikel van der Vleuten wisten in de eerste ronde al te imponeren. Harrie Smolders koos deze ronde voor Deesse De Kerglenn. Hij heeft de tienjarige dochter van Mylord Carthago nog niet zo heel lang onder het zadel maar de combinatie werd in 65.07 seconden achtste. Maikel van der Vleuten heeft dit seizoen een succesformule te pakken waarbij hij Dywis HH (v. Toulon) vrijwel altijd de eerste ronde van de GCL laat springen (Beauville Z de tweede) en met de merrie ook vrijwel altijd een top tien klassering pakt. Vandaag was dat exact de tiende plaats.

Paris Panthers winnen teamcompetitie

Met zeven teams die op dubbel nul de tweede ronde ingingen beloofde het een spannende strijd te worden. Spannend werd dit ook wel maar niet als het ging om wie de meeste nulrondjes kon rijden. Van de zeven teams wist alleen het team van Harrie Smolders vier keer een nul op het scorebord te krijgen. De Paris Panther pakken met hun overwinning in A Coruña de nodige punten in het kampioenschap en zit Riesenbeck International op de hielen. Zij werden vandaag derde en moesten de Scandinavian Vikings nog voor zich dulden.

Flinke som prijzengeld voor de Nederlanders

In de eerste ronde hadden Harrie Smolders en Maikel van der Vleuten al het nodige prijzengeld verzameld en in de tweede ronde voegden ze hier een flinke som aan toe. Smolders’ teamgenoot Ben Maher noteerde de eerste foutloze ronde voor het team en Smolders wilde de druk op de overige teams flink opvoeren. Hij trapte het gaspedaal nog eens extra in en reed Monaco N.O.P. (v. Cassini) in 67 seconden naar huis. Aan het einde van de rit bleek dit goed voor de vierde plaats en nog eens 15.250 euro.

Maikel van der Vleuten zijn team kon er niet aan te pas komen vandaag maar individueel deed de Nederlandse topruiter wel hele goede zaken. Beauville Z N.O.P. (v. Bustique) verkeert in absolute topvorm en ook vandaag sprong de ruin weer met grote overmacht. Maikel gaf niet alles maar de tijd van 67.87 seconden was wel genoeg voor de achtste plaats.

Ieren voor ‘bitloze’ King Edward

Het was Betram Allen die de tweede omloop over een hoogte van 1,60m wist te winnen. De Ier is altijd al snel en vandaag ging daar nog een extra schepje bij. In 64.20 seconden stuurde hij Pacino Amiro (v. Pacino) naar de overwinning en was meer dan een seconde sneller dan zijn landgenoot Billy Twomey. Hij had op zijn beurt ‘slechts’ 65.41 seconden nodig om Chat Botte E.d (v. Casall) naar huis te rijden.

De nummer één van de wereld kon reken op ook het beste paard van de wereld: King Edward. Von Eckermann koos vandaag voor een andere optoming maar of King Edward nou een bit in heeft of niet, hij springt altijd fenomenaal. Gezegd moet worden het er met de hackamore minder verfijnd uitziet als anders maar zoals altijd kwam de geweldige zoon van Edward nergens in de buurt van het hout en werden ze in 66.99 seconden derde.

Bron: Horses.nl