Henrik von Eckermann winnaar 1.55m tegen de klok in Londen, Berlin Eagles wint teamspringen

Na het behalen van de wereldtitel verleden week met King Edgar (v.Edgar) is Henrik von Eckermann deze week vrolijk verder gegaan met winnen. Nu was het toneel de GCL in Londen en had hij voor de gelegenheid de 10-jarige Hollywood V (v.Mylord Carthago) gezadeld. Zijn tijd van 67.71 sec was genoeg om zich te verzekeren van 23800 euro die bij de winst hoorde. Op ruime afstand eindigde Scott Brash met Hello Mr President (v.Comme d'Api vd Hacienda Z) op de tweede plaats gevolgd door Olivier Philippaerts met H&M Miro (v.Diamant de Semilly).

Deze rubriek over hindernissen met een hoogte van 1.55m was niet alleen onderdeel van de teamwedstrijd maar gold tevens als kwalificatie voor de GP van vanavond. De teamwedstrijd werd gewonnen door Christian Kukuk en Philipp Weishaupt die de Berlin Eagles vertegenwoordigden. Met vier foutloze ritten waren zij de enigen die de lei van begin tot eind schoon wisten te houden. Op de tweede plaats eindigde Shanghai Swans met Christian Ahlmann en Max Kühner. Het podium werd volgemaakt door New York Empire met Harry Charles en Jodie Hall McAteer.

Nederlanders

Jur Vrieling eindigde met een foutloos parcours in 70.24 met Fiumicino van de Kalevallei (v.Plot Blue) op de vijfde plaats. Ook Johnny Pals wist alle balken in de lepels te laten met Zarkava Hero Z (v.Zandor Z) en eindigde als achtste.

Beide ruiters wisten zich met dit resultaat te plaatsen voor de GP. Dat was helaas voor Sanne Thijssen niet het geval die met Hi There (v.Nebab de Reve) tegen twee springfouten opliep en de schifting niet overleefde. Datzelfde gold voor Maikel van der Vleuten die met Dywiss HH (v.Toulon) drie fouten te verwerken kreeg.

Uitslag individueel

Uitslag teams