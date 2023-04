Jur Vrieling en Maikel van der Vleuten pakken podium in GCL Mexico-City

Mexico-stad, een van de meest kleurrijkste steden van de tour, was gisteren het toneel voor alweer de derde etappe van de Global Champions League. Riesenbeck International pakte met vier foutloze rondes de leiding in het kampioenschap over. Maikel van der Vleuten reed twee foutloze rondes en finishte met zijn team Madrid In Motion op de derde plaatsen. Jur Vrieling leverde met zijn foutloze ronde bij aan de tweede plaats van de Paris Panthers.

De teams reden gisteren de imposante grasarena binnen van Campo Marte en sprongen een selectief maar eerlijk parcours over een hoogte van 1,60m. U25-ruiter Philipp Schulze Topphoff liet een heel sterk staaltje rijkunst zien en stuurde Clemens De La Lande (v. Comme Il Faut) twee keer foutloos naar de finish. Zijn teamgenoot Christian Kukuk deed hier niet van onder en reed de hengst Mumbai (v. Diamant de Semilly) eveneens twee rondes zonder fouten naar de finish. Dankzij de vier foutloze rondes pakte Riesenbeck International de eindoverwinning én namen ze de leiding in het kampioenschap over.

Kukuk was blij met zijn resultaat maar gaf alle credits aan zijn teamgenoot. ”Wat moet ik zeggen, ik heb een geweldig paard maar zoals ik eerder al zei moeten we echt trots zijn op Philipp. Wat hij vandaag heeft gepresteerd is echt ongelofelijk. Dankzij zijn foutloze rondes wist ik dat ik mij nog een fout kon veroorloven en dat haalde veel druk weg. Het is ongelofelijk hoeveel mensen er om twee uur s’nachts wakker zijn om de wedstrijd te kijken. Daar gaat het uiteindelijk om: de emotie en de mensen in ons team die altijd achter ons staan.”

Vrieling met Paris Panthers op twee

Jur Vrieling deed twee keer een beroep op Comme-laude W. In de eerste ronde pakte deze keuze fantastisch uit want Vrieling reed de Comme Il Faut-zoon foutloos in 74.24 seconden naar de finish en eindigde individueel op de tiende plaats. In de tweede ronde kreeg Comme-laude W een hele lichte touche maar de balk viel wel in het gras wat resulteerde in vier strafpunten. Zijn teamgenoot Gregory Wathelet onderging hetzelfde lot. De Belg reed Ace Of Hearts (v. Aliandro) in de eerste ronde foutloos naar de achtste plaats maar kreeg in de tweede ronde eveneens vier strafpunten. Het eindtotaal voor de Paris Panthers kwam hiermee op 8 strafpunten in 151.91 seconden en dat was goed genoeg voor de tweede plaats.

Madrid In Motion met van der Vleuten derde

Maikel van der Vleuten reed de eerste ronde met Dywis HH (v. Toulon). Vorige week sprong de combinatie nog naar een topklassering in het 1,45m op Miami Beach en ook in deze 1,55m proef kon van der Vleuten goed met de merrie uit de voeten. De dochter van Toulon kwam nergens in de buurt van het hout wat resulteerde in een fraaie nulronde en een zevende plaats. In de tweede ronde, het parcours over 1,60m, koos van der Vleuten voor zijn bronzen Beauville Z N.O.P. (v. Bustique). Van der Vleuten en zijn WK-paard zijn duidelijk in bloedvorm want na een top vijf klassering in de LGCT van Miami sprong de combinatie ook nu weer foutloos. De geklokte tijd van 75.52 seconden was individueel goed voor de tiende plaats.

Zijn teamgenoot Eduardo Alvarez Aznar werd in de eerste ronde nog tweede. De Spanjaard reed hier D’orient Batilly (v. Numero Uno). In de tweede ronde koos Alvarez Aznar voor zijn andere toppaard Bentley De Sury (v. Sunday de Riverland) maar zag twee balken in het gras vallen. Het totaal aantal strafpunten kwam op acht en was dus gelijk aan het aantal strafpunten van Paris Panthers. Omdat de totale tijd van Madrid In Motion langzamer was dan de tijd van Paris Panthers eindigde het team van Maikel van der Vleuten nipt op de derde plaats. In het kampioenschap staat het team nu tweede achter Riesenbeck International.

Bron: Horses.nl/ persbericht