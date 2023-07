Jur Vrieling wint met Paris Panthers GCL Riesenbeck

De Paris Panthers hebben voor de tweede week op rij de Global Champions Leauge gewonnen. Vorige week won het team nog met Harrie Smolders in A Coruña, vandaag won het team met Jur Vrieling in Riesenbeck. Ben Maher was beide etappes onderdeel van het team. Vrieling kreeg de eerste ronde met Fiumicino Van De Kalevallei (v. Plot Blue) een fout en was in de tweede ronde met Long John Silver 3 N.O.P. (v. Lasino) foutloos.

Het team kreeg de overwinning niet cadeau want ook Riesenbeck International, die het hele seizoen al heel sterk presteert, kwam op een totaal van vier strafpunten (hetzelfde aantal als de Paris Panthers). Een tijdfout van Christian Kukuk kwam het team uiteindelijk duur te staan want daardoor ging het totaal naar vijf strafpunten en wisten de Paris Panthers voor de tweede keer op rij de GCL te winnen.

Paris Panthers winnen met vier strafpunten

Jur Vrieling had voor de eerste ronde over een hoogte van 1,55m de altijd snelle Fiumicino Van De Kalevallei gezadeld. Snel was de ronde zeker maar helaas viel er ook een balk in het gras. Ben Maher had zijn winnaar van gisteren, Ginger-Blue (v. Plot Blue), gezadeld en ook vandaag sprong de merrie weer foutloos. In det tweede ronde kon Vrieling rekenen op geweldenaar Long John Silver en die kwam nergens in de buurt van het hout. Maher was opnieuw foutloos, dit keer in het zadel van Dallas Vegas Batilly (v. Cap Kennedy), en bracht het team zo de overwinning. Riesenbeck International werd tweede gevolgd door Shanghai Swans.

Johnny Pals individueel beste Nederlander

In de tweede ronde was het Johnny Pals die voor het beste Nederlandse resultaat tekende. De 1,60m proef werd gewonnen door Richard Vogel met Cepano Baloubet (v. Chaman). Olivier Philippaerts en H&M Legend Of Love (v. Landzauber) werden tweede en Simon Delestre maakte met Dexter Fontenis Z (v. Diarado) de top drie compleet. Johnny Pals zadelde Zarkava Hero Z (v. Zandor Z) en werd met een foutloze ronde zevende. Jur Vrieling reed Long John Silver naar de tiende plaats en bleef nipt voor Harrie Smolders die met Uricas van de Kattevennen (v. Uriko) elfde werd.

Ereronde GCL Riesenbeck

Vanavond volgt er een uitgebreid bericht over de Global Champions League in Riesenbeck.

Alle uitslagen

Bron: Horses.nl