Kim Emmen met Cannes Stars naar winst in GCL St. Tropez

De Iron Ladies hebben in St. Tropez opnieuw laten zien in de top van de Global Champions League mee te kunnen doen. Ze pakten eerder al de leiding in het klassement en vandaag wisten Kim Emmen en Katrin Eckermann voor het eerst in de geschiedenis van het team vier keer foutloos te blijven. Hierdoor wisten de amazones voor de Cannes Stars de GCL etappe in Saint Tropez te winnen én behouden ze de leiding in het klassement. Maikel van der Vleuten deed met Madrid in Motion ook goede zaken en werd met zijn team derde.

Katrin Eckermann en Kim Emmen gingen ijzersterk van start door beiden een foutloze ronde te noteren. Eckermann werd met Chao Lee (v. Comme Il Faut) individueel derde en noteerde een tijd van 71.04 seconden. Kim Emmen rekende de eerste ronde op Inflame Go en de Namelus R-zoon stelde met een loepzuivere nulronde alles behalve teleur. Emmen noteerde een tijd van 74.11 seconden waardoor het team na de eerste ronde tweede stond áchter Riesenbeck International met Christian Kukuk en Philipp Weishaupt. Zij konden de vorm in de tweede ronde niet vasthouden en vielen weg van het podium.

Vier keer nul

Emmen en Eckermann kozen ervoor om in de tweede ronde van paard te wisselen om zo optimaal mogelijk de tweede manche te rijden. Opnieuw bewezen de dames dat ze ook met hun andere paarden, Eckermann met Cala Mandia Nrw (v. Capistrano) en Emmen met Imagine (v. Cassini Gold), meedoen om te winnen want er verschenen opnieuw twee nulrondes op het bord. Alleen Riesenbeck International kon de winst nog op eisen maar de twee topruiters uit Duitsland verspilden hun kansen en eindigden uiteindelijk als vierde. Malin Baryard-Johnsson en Jessica Springsteen wisten voor Stockholm Hearts de tweede plaats te bemachtigen terwijl Madrid in Motion derde werd.

Van der Vleuten sterk voor Madrid in Motion

Het team van Maikel van der Vleuten, Madrid in Motion, begon op een kleine achterstand aan de tweede ronde. Van der Vleuten wist met Elwikke (v. Eldorado van de Zeshoek) foutloos te blijven maar teamgenoot Eduardo Alvarez Aznar maakte een springfout. Voor de tweede ronde nam de Spanjaard een gok want hij wisselde van paard terwijl zijn Legend sinds begin 2023 geen GCL-etappe meer had gesprongen. Vandaag bewees zoon van Ogano Sitte na een lange blessureperiode definitief terug te zijn op het hoogste niveau en noteerde een soevereine nulronde.

Van der Vleuten zadelde O’bailey Vh Brouwershof N.O.P. (v. Darco) en hoewel teamgenoot Aznar hem nog op de tijd wees kon van der Vleuten een tijdfout niet voorkomen waardoor het team uiteindelijk derde werd. Gezegd moet worden dat O’bailey Vh Brouwershof speelde met de hindernissen en ware het niet voor die ene tijdfout geen steek liet vallen wat veel beloofd voor de aanloop naar Parijs.

Simon Delestre en Philippe Rozier winnen individueel

De Fransen wisten het individueel het beste te doen en eindigden beide rondes op de hoogste trede van het podium. Simon Delestre wist de eerste ronde te winnen door Dexter Fontenis Z (v. Diarado) in 66.25 seconden naar huis te rijden. Ook in de tweede ronde deed de Fransman goede zaken want hier werd hij met Cayman Jolly Jumper (v. Hickstead) derde. Jérôme Guery werd in de eerste ronde tweede terwijl Edward Levy volgde op plaats drie. Maikel van der Vleuten werd met zijn nulronde individueel nog negende.

In de tweede ronde, toen de hindernissen nog een gaatje werden verhoogd tot de maximale hoogte van 1,60m, was het Philippe Rozier die met Dirty Sweet (v. Cornet Obolensky) de winst opeiste. Rozier deed dit met overmacht want hij was ruim twee seconden sneller dan de nummer twee Kent Farrington. Farrington had op zijn beurt 63.39 seconden nodig om Toulayna (v. Toulon) door het parcours te sturen maar was zo wel weer sneller dan Delestre die derde werd.

Uitslag GCL St. Tropez

Tussenstand na zes etappes

Bron: Horses.nl