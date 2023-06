Kim Emmen pakt prijzen in GCL Parijs, Riesenbeck International wint teamwedstrijd

Kim Emmen heeft sterk gepresteerd in de Global Champions League-etappe in Parijs. De amazone reed Delvaux (v. Chacco-Blue) in de eerste ronde naar de zesde plaats. In de tweede ronde, een zwaar 1,60m parcours, wist de amazone Edgar (v. Warrant) met een tijdfout naar de negende plaats te rijden. Riesenbeck International ging verder waar ze in Doha waren gebleven en won, met Christian Kukuk en Philipp Weishaupt terug in het zadel, de teamcompetitie.

Riesenbeck International begon heel sterk aan het 2023 GCL-seizoen. In Doha wisten ze de teamwedstrijd te winnen en reed Philipp Weishaupt individueel naar de overwinning in de Grand Prix. Het team kreeg gaandeweg de tour te maken met het nodige blessure leed maar het succesduo Kukuk-Weishaupt verscheen vandaag in Parijs weer in de ring. Met drie foutloze rondes en een pechfout van Kukuk wisten ze de overwinning veilig te stellen. Weishaupt deed dit met de negenjarige Zineday (v. Zinedine) en Kukuk kon zoals altijd rekenen op Mumbai (v. Diamant de Semilly). Madrid in Motion werd tweede en de Paris Panthers, het team van Jur Vrieling en Harrie Smolders, werd derde.

Kim Emmen in vorm

Kim Emmen presteert het gehele seizoen al ijzersterk en dat was vandaag niet anders. Onder de Eiffeltoren wist de amazone zich maar liefst twee keer te plaatsen. Voor de eerste ronde, een parcours direct op tijd over een hoogte van 1,55m zadelde ze haar toppaard Delvaux en noteerde een foutloze ronde. De gereden tijd van 70.77 seconden was goed voor de zesde plaats.

Voor de tweede ronde werden de hindernissen verhoogd tot een hoogte van 1,60m. Opnieuw wist Kim Emmen zichzelf in de prijzen te rijden, nog knapper was misschien wel dat dit met haar andere paard was. Hoewel maar zes combinaties zonder fouten door de finish kwamen reed Emmen Edgar wel naar de negende plaats. Met een tijd van 76.68 seconden moest de amazone alleen één tijdfout noteren.

Bron: Horses.nl