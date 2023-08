Kim Emmen tweede in eerste ronde GCL Londen

Kim Emmen heeft in de eerste ronde van de Global Champions League in Londen een goede prestatie neergezet. Met de Warrant-zoon Edgar hield ze zich goed staande in het sterke deelnemersveld en bleef foutloos in 67,55. Met die tijd hoefde ze alleen Henrik von Eckermann met Dzara Dorchival (v. Qlassic Bois Margot) voor te laten gaan en mocht ze het tweede prijzengeld van bijna 11.000 euro in ontvangst nemen. Na de eerste ronde gaan de Stockholm Hearts aan de leiding.

De Stockholm Hearts, gevormd door Olivier Philippaerts met Le Blue Diamond van ’t Ruytershof (v. Plot Blue) en Peder Fredricson met Hansson WL (v. Hip Hop), staan na de eerste ronde op 0/143,71. Maar ook de nummers twee tot en met vijf, Riesenbeck International, Madrid in Motion, Paris Panthers (waar Harrie Smolders deel van uitmaakt) en Rome Gladiators staan op 0 strafpunten, dus de verschillen zijn klein en in de tweede ronde is er nog van alles mogelijk.

Uitslag na eerste ronde (individueel).

Uitslag na eerste ronde (teams).

Bron: Horses.nl