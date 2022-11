Kwartfinale winst voor Harrie Smolders met Paris Panthers

In Praag is het team van Harry Smolders, Paris Panthers, winnaar geworden van de kwart finale van de playoffs. Met een totaal van vier strafpunten was het trio te sterk voor de rest. Tweede werd Madrid In Motion, het team van Maikel van der Vleuten, met een fout meer en op de derde plek kwam Istanbul Sultans, het team waarin Sanne Thijssen rijdt.

Dit concurs in Praag is het toetje van de Global Champions League en van de Global Champions Tour. Aan de stand zal het niets veranderen aangezien de competitie voor zowel de teams als voor de inidividuelen vorige maand in Riyadh al beslecht is. De Berlin Eagles (Ludger Beerbaum, Philipp Weishaupt, Christian Kukuk, Eoin McMahon, Jane Richard Philips en U25 Philipp Schulze Tophoff) kaapte op de valreep met maar vijf punten voorsprong de winst weg voor de neus van Stockholm Hearts (Peder Fredricson, Malin Baryard-Johnsson, Nicola and Olivier Philippaerts, Lillie Keenan en U25 rider Lily Attwood).

Kwart Finale

Vandaag werd de playoffs begonnen met de kwartfinale waaraan alle teams uit de competitie meededen behalve de teams die op de plaatsen een t/m vier in de reguliere competitie waren geëindigd. Deze vier teams zijn rechtstreeks geplaatst voor de halve finale. Van de twaalf teams die vandaag aan de start verschenen mochten er vier niet meer terugkeren voor de halve finale, voor hen is dit GCL seizoen ten einde. Alle teams beginnen in deze playoffs met een schone lei dus zelfs de nummer 16 van de competitie kan in theorie de hoofdprijs van dit concours winnen. Een hoofdprijs die er mag zijn want voor het winnende team ligt aan het eind een cheque klaar van 1.7 miljoen euro. Een groot verschil met de reguliere competitie is dat er nu drie teamleden als team rijden en geen twee zoals bij de competitiewedstrijden die tijdens het seizoen werden verreden.

Istanbul Sultans met Sanne Thijssen

De Istanbul Sultans waren als laatste geëindigd in het seizoen wat betekende dat ze vandaag het spits moesten afbijten. Gerrit Nieberg deed dat uit het boekje want met Blue D’aveline CH (v.Baloussini) liet hij alle balken in de houders en deed dat ook binnen de tijd. Sanne Thijssen was een heel eind op weg met Con Quidam RB (v.Quinar Z) om die score te herhalen maar op de een na laatste hindernis, de driesprong, vielen er helaas toch twee balken. Omer Karaevli kreeg de insprong van de driesprong eraf wat het totaal van de Istanbul Sultans op twaalf bracht en dat was een score waarmee plaatsing voor de halve finale zeker niet uitgesloten was.

Cannes Stars met Johnny Pals uitgebeld

Johnny Pals begon met Charley (v.Calido I) goed aan zijn wedstrijd maar ook voor hem zat het venijn weer in de staart wat hem twee afworpen opleverde plus nog een strafpunt voor tijdsoverschrijding wat zijn totaal op negen bracht.

Zijn teamgenoot Jens Baackman was daar blijkbaar zo van onder de indruk dat hij vergat te wachten op het belsignaal van de jury en al aan zijn parcours begon terwijl ze de hindernis die Pals naar beneden had gesprongen nog aan het opbouwen waren. Uitsluiting dus en einde voor het team van de playoffs en dit GCL seizoen.

Aangezien voor de Cannes Stars de Scandinavian Kings een totaal van 24 strafpunten bijeen reden en erna New York Empire 16 strafpunten liet noteren stond Istanbul Sultans nog steeds aan de leiding en was nu al nagenoeg zeker van kwalificatie voor de halve finale.

Hamburg Giants met Jur Vrieling

Fiumicino van de Kalevallei (v.Plot Blue) en Jur Vrieling openden het toernooi voor hun team met een nette score van vier strafpunten in dit 1.60m hoge parcours. Zijn teamgenote Linda Heed deed het met Laurien van Orshof (v.H & M Cabrio van de Heffinck) nog beter door de score blank te houden en de Hamburg Giants een goede uitgangspositie gaven om de leiding over te nemen. Lang leek het erop dat dit ook zou gaan lukken maar helaas voor het team van Vrieling kregen Sara Vingralkova en Kas – Sini DC (v.San Patrigano Cassini) in de moeilijke driesprong een fout teveel waardoor ook zij uiteindelijk de leiding van het team van Sanne Thijssen niet over konden nemen.

Nieuwe leiders in de wedstrijd?

Hoe verder in de wedstrijd des te beter de teams worden dus het was een kwestie van tijd eer de score van de Istanbul Sultans verbeterd zou worden. Dat was het geval met de St.Tropez Pirates dat hun sterkste opstelling aan de start bracht. Daniel Deusser met Scuderia Tobago 1918 Z (v.Otangelo) deed wat Deusser zo vaak doet en noteerde een soevereine nulronde. Michael Pender en HHS Calais (v.Cavalier Royale) kregen een fout en de verwachting was dat de topper uit België Jerome Guery met Azaria Dinero (v.Mylord Carthago) het karwei af zou maken. Maar dat liep anders dan gedacht met twee afworpen waardoor ook dit team de Istanbul Sultans niet van de bovenste spot kon verdrijven.

Madrid in Motion sterk

Rome Gladiators kwam er ook niet aan te pas met het totaal van 16 strafpunten en met nog maar vier teams te gaan en de Istanbul Sultans aan de leiding leek er een verrassing van jewelste aan te komen. Ook London Knights, de grote winnaar van 2021, wist het leidende resultaat niet te verbeteren. Sterker nog, met een score van 24 strafpunten is het team zelfs uitgeschakeld voor de rest van het toernooi.

Madrid In Motion van Eric en Maikel van der Vleuten Madrid was in zeer goede doen en stond na twee van de drie ruiters nog steeds op nul strafpunten. De laatste starter, Eduardo Alvarez Aznar maakte het nog heel spannend met Bentley de Sury (v.Sunday de Riverland) door twee palen naar beneden te springen maar de derde kwam niet en dus nam Madrid in Motion met acht strapunten de koppositie in. Maikel van der Vleuten komt morgen aan de start voor het team en Eric van der Vleuten doet dit concours alleen dienst als teamcoach.

Paris Panthers met Harrie Smolders

Als laatste team kwam Paris Panthers aan start. Waarschijnlijk het sterkste team van de startlijst en het zou een verrassing zijn als ze deze wedstrijd niet winnend af zouden sluiten.

Gregory Whatelet noteerde met Nevados S (v.Calvados) een nul, Harrie Smolders herhaalde dat met Monaco N.O.P. (v.Cassini II) en Ben Maher maakte het af met Faltic HB (v.Baltic VDL) door zijn parcours met vier strafpunten te finishen en het teamtotaal ook op vier te brengen waarmee ze deze wedstrijd op naam schreven en de bijbehorende 100.000 euro mochten incasseren.

Afvallers

De grootste shock is wel de uitschakeling van de winnaars van vorig jaar, London Knights. Hen zien we niet meer terug morgen in de halve finale. Hetzelfde gaat op voor Cannes Stars met Johnny Pals, Scandinavian Kings met Henrik von Eckermann en New York Empire met Denis Lynch.

Uitslag