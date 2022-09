London Knights winnen Global Champions League Rome

De Global Champions League in Rome is gewonnen door team London Knights. De Brit Samuel Hutton met Oak Grove's Laith (v. London) en de Japanner Mike Kawai met Goldwin (v. Emerald) kregen over twee dagen 4 strafpunten en grepen daarmee gemakkelijk de overwinning. Vier teams kwamen uit op 8 strafpunten, maar dankzij een snelle tijd werden de Berlin Eagles tweede. Individueel viel de 1,55m direct op tijd ten prooi aan Julien Epaillard.

Berlin Eagles Ludger Beerbaum met Mila (v. Monte Bellini) en Christian Kukuk met Mumbai (v. Diamant de Semilly) finishten op 144,52 seconden. Met die tijd waren ze een kleine halve seconde sneller dan de Stockholm Hearts. Na dertien van de vijftien etappes gaan Berlin Eagles in de tussenstand aan de leiding (262). Stockholm Hearts volgt op twee (260), voor Shanghai Swans (217).

Epaillard klasse apart

De individuele zege leverde winnaar Julien Epaillard 24.000 euro op. Met Caracole de la Roque (v. Zandor Z) zette de Fransman direct als tweede starter met een foutloze rit in 65,74 seconden de time to beat neer. Geen van zijn concurrenten wist bij die tijd in de buurt te komen: Denis Lynch stuurde Cristello (v. Numero Uno) met 0/68,87 naar de tweede prijs. Johnny Pals veroverde een knappe vierde prijs. Met Zarkava Hero Z (v. Zandor Z) bleef hij foutloos in 70,08.

Uitslag individueel.

Uitslag teams.