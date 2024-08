Long John Silver 3 leidt Istanbul Warriors naar winst in GCL-etappe Londen

De GCT/GCL-etappe in Londen is vandaag begonnen met de Global Champions League. In het zadel van Vrielings voormalig toppaard Long John Silver 3 (v. Lasino) wist de pas 19-jarige Zwitserse amazone Géraldine Straumann in de tweede omloop, een parcours over een hoogte van 1,60m, een foutloze ronde neer te zetten voor het team Istanbul Warriors, die met een eindtotaal van vier strafpunten de winst in deze etappe opeiste.

Voor Istanbul Warriors is dit hun eerste overwinning dit seizoen, waardoor ze nu in het tussenklassement naar de achtste plaats zijn opgeschoven. Topfavorieten Cannes Stars en Stockholm Hearts (met de gebroeders Philippaerts), deden ook vandaag goede zaken door op respectievelijk de derde en tweede plaats te eindigen met beiden acht strafpunten.

Simon Delestre en David Will

De overwinning in de tweede omloop kwam op naam van Simon Delestre en Dexter Fontenis Z (v. Diarado), het paard waarmee Delestre dit seizoen al meermaals tot de top-drie behoorde in verschillende GCL-edities en dus van grote waarde is voor zijn team, de Doha Falcons. De eerste ronde werd gewonnen door David Will en de Zirocco Blue VDL-zoon Zaccorado Blue.

Van der Vleuten

Maikel van der Vleuten verscheen met twee van zijn paarden aan de start. In de eerste omloop kwam hij met Elwikke (v. Eldorado van de Zeshoek TN) op een strafpuntentotaal van acht. In de tweede omloop moest hij met de Darco-zoon O’Bailey van het Brouwershof drie springfouten incasseren.

Top-4 ongewijzigd

Na deze twaalfde editie in Londen zijn er geen wijzigingen opgetreden in het overall tussenklassement. Cannes Stars (met Sanne Thijssen en Kim Emmen) behouden hun koppositie, gevolgd door Stockholm Hearts. Doha Falcons maakt de top drie compleet, daar waar Riesenbeck International hun vierde positie aanhoudt.

Bron: Horses.nl