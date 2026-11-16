Nicola Philippaerts heeft zich teruggetrokken uit de Longines Global Champions Tour Super Grand Prix, die zaterdag 21 november tijdens de GC Playoffs in Verona wordt verreden. De organisatie heeft geen reden voor zijn terugtrekking bekendgemaakt. Door zijn afmelding komen er veertien combinaties aan de start van de wedstrijd, waarin 1,25 miljoen euro aan prijzengeld wordt verdeeld.
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